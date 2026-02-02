По итогам 2025 года сельхозпроизводство выросло на 4,9%

В прошлом году валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил почти 139 млн тонн Pixabay

По предварительным данным Росстата, производство продукции сельского хозяйства в прошлом году увеличилось на 4,9% в сопоставимых ценах, до 10,63 трлн руб. в фактически действовавших ценах (без учета новых регионов). В 2024-м отрасль показала снижение на 3,3%, в 2023-м — прибавила 0,2%. В том числе производство продукции растениеводства выросло на 9,2% (годом ранее было снижение на 6,2%), животноводства — на 0,1% (плюс 0,5% в 2024-м).



Сельхозорганизации увеличили производство на 5,9%: на 9% в растениеводстве и на 2,9% в животноводстве; КФХ в целом показали прирост на 6,4% (плюс 8,6% в производстве продукции растениеводства и снижение на 3,4% — животноводства). В хозяйствах населения выпуск сельхозпродукции вырос на 1,8% за счет позитивной динамики в растениеводстве (10,4%), тогда как выпуск продукции животноводства снизился на 5,6%.



На прошлой неделе Росстат уточнил данные по урожаю: в 2025 году валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 138,76 млн т в весе после доработки, в том числе 90,9 млн т пшеницы. В 2024-м было собрано 125,9 млн т зерна, включая 82,6 млн т пшеницы. Урожай подсолнечника в 2025 году составил 17 млн т против 16,9 млн т в 2024-м, сои — 8,96 млн т против 7,1 млн т, рапса — 5,6 млн т против 4,7 млн т. Валовой сблр сахарной свеклы снизился с 45,1 млн т в 2024 году до 43,6 млн т, картофеля — вырос с 17,8 млн т до 19,5 млн т, овощей — уменьшился с 13,9 млн т до 13,8 млн т. Урожай плодов и ягод составил 4,3 млн т против 4 млн т годом ранее.



Производство скота и птицы на убой во всех хозяйствах по итогам прошлого года снизилось на 0,2% относительно 2024-го и составило 16,88 млн т в живом весе. В том числе в свиноводстве прирост составил 0,2%, до 6,29 млн т, в птицеводстве — 1,8%, до 7,3 млн т. Производство КРС на убой сократилось на 5,3%, до 1,26 млн т. Валовой надой молока в прошлом году увеличился на 0,5%, до 34,2 млн т, производство яиц — на 4,3%, до 48,6 млрд штук, следует из данных Росстата.



Отраслевые эксперты ранее скромнее оценивали потенциальную динамику агросектора по итогам года. Так, независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут в Telegram-канале «Сельский час» в декабре прогнозировал рост отрасли на уровне 1,8-2,1% с учетом стагнации в животноводстве. Научный руководитель Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович тогда же говорил «Агроинвестору», что отрасль может прибавить 2,5%, хотя ранее он полагал, что по итогам 2025-го сельхозпроизводство в лучшем случае уйдет в ноль или вырастет максимум на 1%, поскольку первая половина года была не самой благоприятной из-за погодных условий.



