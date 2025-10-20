Объем торгов по продаже и аренде земли через ЭТП за два года вырос на 50%

Земля продолжает быть ценным инвестиционным активом и для приобретения, и для аренды В. Бычков / Ведомости

За два года с момента вступления в силу изменений в Земельный кодекс, сделавших обязательной электронную форму проведения торгов земельными участками, число опубликованных на электронных торговых площадках (ЭТП) земельных лотов выросло на 50%, а их общая стоимость (НМЦ — начальная минимальная цена) — почти в два раза. Об этом «Агроинвестору» рассказали эксперты электронной площадки «РТС-тендер» (входит в крупнейшую российскую ИТ-платформу В2В-РТС), которые проанализировали открытые данные ГИС «Торги».



По данным ГИС «Торги», за первые восемь месяцев этого года на электронных торговых площадках было опубликовано 66 тыс. лотов о продаже и аренде земли, их общая НМЦ составила 35 млрд руб. В январе-августе 2024-го было 62 тыс. лотов на 30 млрд руб., за тот же период в 2023-м — 44,6 тыс. лотов на 19 млрд руб. Таким образом, за два года суммарная НМЦ выросла на 90%, посчитали в «РТС-тендер». «Для сравнения, за весь 2024 год было опубликовано 92,5 тыс. лотов на 53 млрд руб., за 2023-й — 78 тыс. лотов на 35 млрд руб.», — отметили аналитики.



Второй ключевой параметр на рынке — реально проведенные торги. За январь-август 2023 года торги были проведены по 23,6 тыс. лотам, за аналогичный период 2024-го — по 62 тыс. лотам, за восемь месяцев этого года — по 63 тыс. лотам на общую сумму около 20 млрд руб. При этом почти 20,5 тыс. торгов (33%) признаны состоявшимися (когда в торгах два и более участников, т. е. было превышение над начальной ценой). Общая сумма сделок по ним составила почти 16 млрд руб. при заявленной НМЦ 5 млрд руб. «То есть продавцы имущества смогли заработать в 3,2 раза больше изначально заявленного», — подсчитали в «РТС-тендер».



На «РТС-тендер» с начала года было опубликовано 20,6 тыс. лотов на 10 млрд руб. Проведены торги по 20 тыс. лотов более чем на 7 млрд руб., из них состоялись торги по 7 тыс. лотов. «Благодаря большому количеству участников и дополнительному продвижению сумма заключенных договоров выросла почти в 3,5 раза и составила около 5,8 млрд руб. при НМЦ 1,7 млрд руб. Кроме того, еще 4,8 тыс. торгов завершились заключением договора с единственным участником», — рассказали в «РТС-тендер».



В числе одних из самых дорогих лотов, реализованных на «РТС-тендер», участок в Павловском Посаде площадью 238 тыс. кв. м под сельхозпроизводство, выставленный на продажу за 8,9 млн руб. и проданный более чем за 30,1 млн руб.; участок сельхозназначения в Должанском районе Орловской области площадью около 511 тыс. кв. м, который был выставлен на торги за 4 млн руб. и продан за 15 млн руб. Приусадебный участок площадью 3 тыс. кв. м в Северной Осетии сдавался в аренду для ведения личного подсобного хозяйства с начальной ценой 35,8 тыс. руб., итоговая достигла 48,5 млн руб.



Среди самых дешевых участков на торгах аналитики «РТС-тендер» называют участок для ведения личного подсобного хозяйства площадью 500 кв. м в поселке Зимовники Ростовской области, цена продажи составила 7,1 тыс. руб. Участок площадью 18 кв. м для личного подсобного хозяйства в селе Советское Алтайского края был выставлен на торги за 1 руб. и сдан в аренду за 15 руб. В Республике Саха (Якутия) участок 1 тыс. кв. м под туристическое обслуживание был выставлен на торги за 28 руб. и сдан в аренду за 91 руб.



Как отмечают эксперты «РТС-тендер», законодательные изменения 2023 года стали одной из главных причин роста рынка, который продолжается до сих пор. Более того, не оправдались опасения, что он остановится из-за сокращения сроков подачи заявок и заключения договоров с 1 марта 2025 года: земля продолжает быть ценным инвестиционным активом и для приобретения, и для аренды. «Стоимость земли продолжает расти, много участков включены в программу приватизации госимущества, реализации непрофильных активов, для реновации и др. Скорее всего, по итогам этого года объем торгов по числу лотов и сумме сделок превысит показатели 2023-2024 годов и может составить свыше 50 млрд руб., а рост может сохраниться в ближайшие несколько лет», — считают в «РТС-тендер».



