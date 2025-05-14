Владимир Путин поручил решить вопрос перевода сельхозземель в статус рекреационных зон

Важно разрешить строительство объектов винного и сельского туризма на землях сельскохозяйственного назначения А. Орлов

Президент Владимир Путин поручил до конца года решить вопрос с переводом земель сельхозназначения в статус рекреационных зон. «Давайте договоримся так, что до конца года этот вопрос закроем», — сказал глава государства, обращаясь к министру сельского хозяйства Оксане Лут в ходе встречи с членами общероссийской общественной организации «Деловая Россия».



В ходе встречи председатель совета директоров компании «Мантера» (управляет более чем 10 тыс. гостиничных номеров, занимается созданием всесезонной туристической инфраструктуры и тематических парков, горнолыжными курортами, виноделием и аграрным туризмом) Роман Баталов предложил обсудить и проработать вопрос комплексного внесения изменений в земельное законодательство, переход на регулирование с использованием диспозитивных конструкций и норм, которые позволят разрешить строительство объектов винного и сельского туризма на землях сельскохозяйственного назначения.



По словам Баталова, в 2024 году интерес к отдыху на ферме компании увеличился на 70%, а посещение винодельческих хозяйств выросло более чем на 40%. «У нас тоже есть своя винодельня, которую посещает больше 40 тыс. человек в год, и наши гости часто высказывают желание задержаться на данном хозяйстве, переночевать, утром позавтракать на виноградниках, соответственно, посмотреть и поучаствовать в уборке винограда в том числе, — рассказал он. — К сожалению, мы не можем дать им такую возможность, так как земельное законодательство содержит большое количество императивных запретительных норм, не позволяющих адаптироваться к запросам потребителей бизнеса. То есть мы не можем даже построить там ни рестораны, ни гостевого дома». Этот вопрос поднимается не впервые, но пока не решается, добавил он.



«Предлагаем совместно с правительством Российской Федерации, депутатским корпусом проработать формулу, в которой аграрии смогут создавать инфраструктуру гостеприимства на своих землях в качестве неосновного вида деятельности, но при этом путь для злоупотребления будет закрыт. Также будет обеспечено сохранение баланса земель сельхозназначения и расширены возможности их использования», — сказал Баталов. Также он предложил провести ревизию запретительных норм в земельном и смежных законодательствах, которые сегодня тормозят развитие.



В последние годы агротуризм активно развивается, и у бизнеса давно есть запрос на возведение объектов размещения на сельхозземлях и сельхозугодьях, подтвердила Оксана Лут, отметив, что это сложный вопрос. «У нас приняты изменения в закон, разрешено размещать на сельхозземлях фермерские дома, то есть для проживания фермеров, для проживания людей, которые занимаются сельским хозяйством, с размещением определенного количества гостей», — прокомментировала она. Что касается строительства гостевых домов, то приоритетным Минсельхоз считает более быстрый перевод земель в другую категорию, а не разрешение их возведения на сельхозугодьях. Сейчас перевод земли в другую категорию может занимать два-три года, добавила глава агроведомства.



По словам Лут, в апреле на правительственной комиссии по туризму у вице-премьера Дмитрия Чернышенко вопрос ускоренного перевода земель сельхозназначения, например, в рекреацию — для туристических услуг, был поддержан. «Это, по нашим подсчетам, может сократить сроки перевода до полугода», — отметила она.



Отдельное направление — это энотуризм. Виноградопригодных земель мало, и Минсельхоз не раз обсуждал с виноделами установление очень жестких критериев для того, чтобы иметь возможность размещать на таких землях винодельни или места для размещения туристов. Сейчас соответствующий законопроект находится в Государственной Думе, уточнила министр.



Нужно принять «соломоново решение», найти золотую середину: что будет лучше для сохранения земель сельхозназначения — переводить их в другую категорию или просто разрешать на них строительство объектов рекреации, отметил Путин. «Надо работать с депутатами, [представителями] бизнеса, правительства поработать — люди там неглупые, поймут. И там есть тоже, условно говоря, свои лоббисты: кто-то лоббирует земли сельхозназначения, кто-то лоббирует рекреацию», — сказал он, подчеркнув, что главное, чтобы был результат, а не «разговоры из года в год».



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