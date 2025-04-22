Земельный банк крупнейших компаний вырос на 0,5 млн гектаров

Тенденция к консолидации земельных активов крупными игроками рынка продолжается А. Кардашов

В очередной рейтинг крупнейших землевладельцев, составленный компанией BEFL, вошло 75 компаний (на две меньше, чем в прошлом году), их общий земельный банк достиг 19 млн га — на 0,5 млн га больше, чем год назад. Наиболее заметными изменениями в рейтинге текущего года стали перестановки в первой десятке. Земельный банк топ-10 составил 7,7 млн га — 41% от всего рейтинга; в том числе на долю первой пятерки игроков пришлось 5 млн га (26%). В прошлом списке лидеров первая десятка контролировала 7 млн га земли, топ-5 — 4,6 млн га.



Первые четыре компании в списке сохранили свои места. На верхней строчке «Мираторг» с 1,38 млн га сельхозземель против 1,22 млн га в прошлом рейтинге. Вторую позицию занимает «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева с 1,23 млн га (1,13 млн га год назад). Третье место у «Продимекса», земельный банк которого остался на уровне 900 тыс. га. Четвертой стала группа «Русагро», увеличившая земельный банк с 689 тыс. га до 815 тыс. га, в частности благодаря консолидации 100% ГК «Агро-Белогорье», которая в прошлом рейтинге была 60-й со 110 тыс. га.



С 13-го на пятое место поднялась ГАП «Ресурс», земельный банк которой за год вырос с 340 тыс. га до 680 тыс. га. Компания поставила рекорд рейтинга по увеличению земель под контролем, отмечает BEFL. Одну позицию в списке уступила «ЭкоНива», ставшая шестой с 632 тыс. га, за год площадь ее земель не изменилась. «Био-Тон» остался на седьмой строчке, хотя и увеличил земельный банк на 50 тыс. га, до 600 тыс. га. С шестой на восьмую позицию переместилась «Степь» с 578 тыс. га. Земельный банк группы «Агроинвест» уменьшился на 7 тыс. га, до 444 тыс. га, она опустилась с восьмого на девятое место. «Авангард-Агро» замкнул первую десятку с 443 тыс. га — на 1 тыс. га меньше, чем в прошлом списке лидеров, когда он был девятым. В прошлом рейтинге десятой была «Сибагро» с 411 тыс. га, сейчас с этим же показателем компания заняла 12-ю строчку.



В рейтинг вошли четыре новые компании с общим земельным банком 410 тыс. га: «Парфеновское» (61-е место, 108 тыс. га), РБПИ (62-е место, 106 тыс. га), АПК «Юность» и «Орелинвестпром» (делят 64 место, контролируя примерно по 100 тыс. га земли). Наравне с расширением земельного банка у крупных холдингов ландшафт рынка уверенно формируется и средними игроками, которые успешно наращивают площадь земель в управлении: в рейтинге ежегодно появляются новые участники, которые еще несколько лет назад имели под контролем менее 90 тыс. га сельхозземель, отмечает BEFL.



Кроме «Агро-Белогорья» рейтинг покинули «АФГ Националь» (в прошлом году был 17-м с 298 тыс. га), ГК «Агродинамика» (41-е место, 144 тыс. га), «Краснояружская зерновая компания» (ГК «Приосколье», 52-е место, 125 тыс. га), агрофирма «Рубеж» (62-е место, 110 тыс. га), «А7 Агро» (48-е место, 130 тыс. га) и «Хузангаевское» (54-е место, 120 тыс. га). Пять из выбывших компаний вошли в состав лидеров рейтинга в результате сделок M&A, поясняет BEFL.



«Тенденция к консолидации земельных активов крупными игроками рынка продолжается, однако ее темпы и размеры еще незначительны в масштабах страны, — обращает внимание BEFL. — Прошедший 2024 год стал рекордным по стоимости сделок слияния и поглощения в сельхозбизнесе». Среди трендов рынка сельхозактивов в растениеводстве в 2024 — начале 2025 года компания называет существенный рост количества предложений по продаже агробизнесов и сельскохозяйственной земли под влиянием снижения доходности в растениеводстве и удорожания долгового финансирования; снижение спроса по тем же причинам, из-за чего «рынок продавца» быстро превратился в «рынок покупателя». Кроме того, на рынке наблюдается значимое расхождение в оценках активов покупателями и продавцами, которое может быть существенным. В основе оценок покупателей — доходность актива, при этом многие продавцы определяют «свою стоимость» на основе «вчерашней» стоимости сельхозземли. «Такие расхождения сдерживают заключение и исполнение сделок», — подчеркивает BEFL.



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