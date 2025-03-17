Агрохолдинг «Степь» получил контроль над «РЗ Агро»

В ходе сделки под контроль «Степи» могли перейти более 100 тысяч гектаров сельхозземель на Юге Агрохолдинг «Степь»

Агрохолдинг «Степь» (входит в АФК «Система») получил контроль над компанией «РЗ Агро» (основное юрлицо — «Русская земля»). Ранее она управлялась «Степью» совместно с членами семьи Луи-Дрейфус (Франция). С 14 марта гендиректором компании «Русская земля» является Борис Шивидов. Ранее он также возглавил «РЗ Агро». Шивидов — член советов директоров нескольких компаний, которые входят в агрохолдинг «Степь» и занимаются выращиванием зерновых культур. В пресс-службе агрохолдинга «Агроинвестору» подтвердили, что «РЗ Агро» перешла под контроль «Степи».



Источник «Интерфакса», знакомый с ходом сделки, подтвердил, что французские партнеры «Степи» вышли из бизнеса, и теперь «РЗ Агро» полностью принадлежит агрохолдингу. «Это логично, что “Степь” взяла в свои руки “РЗ Агро”, это было ожидаемо. Сделка была закрыта какое-то время назад, сейчас в компании поменялся менеджмент. “Развод” с французскими партнерами произошел полюбовно», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»). Сумма сделки не раскрывается, но, как считает источник агентства, рыночная стоимость перешедшей агрохолдингу земли составляет от 150 тыс. руб./га до 200 тыс. руб./га в зависимости от локации. Он также добавил, что сделка прошла с большими дисконтом.



«РЗ Агро» осуществляет прямые инвестиции в приобретение зернопроизводящих предприятий и сельскохозяйственных земель, сообщается на сайте компании. В настоящее время земельный банк «РЗ Агро» составляет более 100 тыс. га сельскохозяйственных угодий на Юге России, находящихся в собственности и долгосрочной аренде. Стратегия развития компании предполагает расширение площади обрабатываемых земель свыше 200 тыс. га земли путем создания региональных кластеров и организации эффективного зернопроизводства.



Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков говорит, что переход активов «РЗ Агро» полностью под контроль компании «Степь» логичен по нескольким причинам. Во-первых, это позволяет консолидировать управление: «Степь» уже имела долю в «РЗ Агро», и полный контроль упростит принятие стратегических решений, особенно в контексте планов расширения земельного банка до 200 тыс. га.



«Во-вторых, синергия с существующими активами компании становится возможной благодаря Шивидову, новому генеральному директору, который связан с другими компаниями холдинга. Это обеспечит более гладкую интеграцию "РЗ Агро" в структуру "Степи"», — прокомментировал Кабаков «Агроинвестору». Третий фактор — «полюбовный» выход партнеров. Семья Луи-Дрейфус, вероятно, согласилась на сделку из-за изменения стратегических приоритетов или взаимовыгодных условий, считает Кабаков. Кроме того, сосредоточенность активов на Юге России — регион известен своим высоким агропотенциалом — укрепит позиции «Степи» в этой ключевой зерновой зоне.



Оценочная стоимость активов «РЗ Агро» включает два основных компонента, продолжает Кабаков. Так, земельный банк, который составляет 100 тыс. га сельхозугодий на Юге России, обойдется в $200 млн, учитывая усредненную стоимость в $2 тыс./га. Существующая инфраструктура и долгосрочная аренда, включая технику, склады и логистику, могут добавить еще $40-60 млн, что в сумме составляет оценочную стоимость в $240-260 млн. Однако окончательная сумма будет зависеть от деталей сделки, долговых обязательств «РЗ Агро» и текущих рыночных условий, заключил Кабаков.



Агрохолдинг «Степь» — одна из крупнейших аграрных компаний Юга России, объединяет ряд сельскохозяйственных предприятий. Стратегической целью Агрохолдинга «Степи» является создание лидирующего агрохолдинга, входящего в пятерку крупнейших игроков аграрного рынка в России. Активы расположены в наиболее благоприятных с точки зрения климата, урожайности и логистики регионах: Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская область. Агрохолдинг развивает бизнес по четырем ключевым направлениям: растениеводство, молочное животноводство, интенсивное садоводство и трейдинг сельскохозяйственной продукции. По данным BEFL по состоянию на июнь 2024 года, «Степь» вместе с «РЗ Агро» занимала шестое место в рейтинге крупнейших владельцев сельхозземель в РФ с 578 тыс. га.



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