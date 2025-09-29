разделы

РСХБ отмечает снижение запросов продавцов растениеводческих активов

Это связано с корректировкой маржинальности сектора

Высокая ключевая ставка является основным сдерживающим фактором для покупателей
Сейчас () отмечает охлаждение запросов продавцов растениеводческих активов, что связано с корректировкой маржинальности в секторе и высокой ключевой ставкой ЦБ — это является основным сдерживающим фактором для покупателей. «Если ключевая ставка продолжит снижаться, то 2026 год потенциально может стать неплохим годом для сделок M&A именно в растениеводстве», — рассказал в ходе конференции «: PRO растениеводство» управляющий директор инвестбанковского подразделения Илья Шумов.

«Мы увидим и охлаждение ожиданий продавцов с точки зрения цен активов, и возможности для покупателей привлекать банковское долговое финансирование под такие сделки, — считает он. — В первую очередь я говорю, наверное, о крупных сделках с большими земельными банками. Мы видим их на рынке, но пока ожидания продавцов и ожидания покупателей по оценке в моменте не сходятся».

В ходе своего доклада Шумов также сообщил, что в этом году ожидает стабилизации рынка, возможна некоторая коррекция в связи с завершением сделок с иностранными компаниями: в 2024 году их общая сумма в АПК составила $3,6 млрд в связи с уходом из России иностранных компаний. Также сдерживающим фактором остается высокая ключевая ставка, но при этом он ожидает продолжения консолидации рынка крупнейшими агрохолдингами.

Согласно его презентации, за девять месяцев этого года в растениеводстве было закрыто пять сделок на $187 млн, за весь 2024-й — шесть на $620 млн. Наиболее активно они заключались в 2022 году — в период высоких цен на растениеводческую продукцию: семь сделок на $1,7 млрд. В этом году самые крупные сделки — по приобретение агрофирмы «Рубеж» , покупка агрохолдингом «Степь» компании «» и агрохолдингом «Просторы» - компании «Зерно Дон». Сделка, связанная с выходом иностранцев из российских активов, была только одна («»), при этом продолжилась перепродажа иностранных активов: была закрыта сделка по переходу компании «Масленица» (бывший актив в России) в ГК «».

