Сельхозпроизводство за десять месяцев увеличилось на 2,8%

Рост производства в октябре составил 7% М. Стулов / Ведомости

В январе-октябре сельхозпроизводство выросло на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем производства в действующих ценах Росстат предварительно оценивает в 9,795 трлн руб. В том числе за октябрь сельхозпроизводство выросло на 7% относительно 2024-го и составило 1,554 трлн руб., следует из доклада ведомства. В нем уточняется, что на 1 ноября 2025 года в целом по России зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) были обмолочены с 97,3% площадей, кукуруза на зерно — с 48,4%. Из технических культур подсолнечник убран с 78,7% посевов, сахарная свекла — с 77% площадей. Картофель выкопан с 94,5% площади посадки, овощи собраны с 90,9% посевов.



Также сообщается, что в хозяйствах всех категорий, по расчетам, было намолочено 134,5 млн т зерна в первоначально оприходованном весе (плюс 8,1%), 14 млн т подсолнечника (минус 0,8%), накопано 35,6 млн т сахарной свеклы (минус 0,6%), 18,5 млн т картофеля (плюс 8,5%), собрано 12,6 млн т овощей (минус 1,8%).



На конец октября поголовье крупного рогатого скота во всех хозяйствах, по расчетам, составляло 16,4 млн голов, что на 3,4% меньше по сравнению с соответствующей датой предыдущего года, из него коров — 7,2 млн, говорится в обзоре Росстата. Поголовье свиней на эту же дату составило 29,1 млн, овец и коз — 19 млн голов. В январе-октябре, по расчетам, было произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 13,4 млн т (плюс 0,2%), молока — 28,9 млн т (плюс 0,4%), яиц — 40,6 млрд штук (плюс 4,5%).



Научный руководитель Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович говорит, что первая половина этого года была не самой благоприятной для сельхозпроизводства из-за погодных условий, но аграрии смогли восстановить потери. «Я не ожидал такого темпа роста в конце года и думал, что по итогам 2025-го сельхозпроизводство в лучшем случае уйдет в ноль или максимум вырастет на 1%. Однако ситуация не просто выровнялась, но и пошла в плюс», — прокомментировал Остапкович «Агроинвестору». По результатам 2025 года сельхозпроизводство может вырасти на 2,5%, при этом положительная динамика ожидается и в растениеводстве, и в животноводстве, считает он. Это, считает Остапкович, позволит полностью закрыть потребности внутреннего рынка, а экспорт будет зависеть от конъюнктуры, санкций и др.



Независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут в Telegram-канале «Сельский час» оценил прогноз динамики индекса валовой продукции сельского хозяйства по итогам года в 1,8-2,1% с учетом стагнации в животноводстве.



