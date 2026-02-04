Элеваторы «Деметра Трейдинг» стали региональными лидерами по отгрузкам зерна в 2025 году

В структуре компании пять элеваторов общей емкостью единовременного хранения более 441 тысячи тонн «Деметра Трейдинг»

По итогам 2025 года элеваторы «Деметра Трейдинг» (входит в «Деметра-Холдинг») отгрузили 867 тыс. т зерновых, что стало вторым по объему результатом за последние пять лет. По данным аналитического центра «Русагротранса», элеваторы компании заняли первые места по объемам отгрузки во всех регионах присутствия: Ульяновской, Волгоградской, Орловской областях и Ставропольском крае. Несмотря на сложные погодные условия прошлого года и снижение урожайности на юге страны, элеваторы холдинга работали стабильно и наращивали показатели, сообщила «Агроинвестору» пресс-служба компании.



Крупнейшим предприятием по объемам отгрузки стал Ипатовский комбинат хлебопродуктов (Ставропольский край) с показателем 237 тыс. т, вторым — Октябрьский элеватор (Волгоградская область) с 215 тыс. т. Димитровградский элеватор (Ульяновская область) увеличил объемы отгрузки на 13%, до 206,5 тыс. т, это один из крупнейших в регионе логистических хабов для хранения зерновых и погрузки на железнодорожный транспорт. Также рост на 8% показал элеватор «Наш Союз» (Орловская область).



На работе элеваторов и безопасности погрузки позитивно сказалась модернизация железнодорожных путей, отмечают в компании. В целом было реконструировано более 870 м подъездных железнодорожных путей с полной заменой шпал, рельс и стрелочных переводов на Димитровградском, Октябрьском и Чернышковском элеваторах.



Также в прошлом году холдинг продолжил развитие маршрутизации перевозок зерна, что позволяет экономить на стоимости доставки, при этом ее срок сокращается в среднем в два раза. Доля маршрутных отправок с элеваторов компании в направлении Новороссийского Зернового Терминала превышает 85%.



Для «Деметра Трейдинг» важно поэтапное развитие элеваторной сети, стратегия компании включает как модернизацию мощностей и подъездных путей, так и планомерную работу с местными сельхозпроизводителями, предложение оптимальных условий по контрактам и расширение базы поставщиков, говорит управляющий директор компании Роман Крон. Отдельно он отметил успехи элеватора «Наш союз» и мельничного комплекса. «Мы не так давно занялись мукомольным производством, но уже видим конкретные позитивные результаты: рост показателей составил в среднем 30% относительно начала прошлого года. Продукция комплекса пользуется спросом среди производителей хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий как внутри страны, так и за ее пределами. Налажены экспортные поставки муки в Республику Беларусь», — прокомментировал он.



«Деметра Трейдинг» входит в число крупнейших зерновых трейдеров России. В структуре компании пять элеваторов общей емкостью единовременного хранения более 441 тыс. т. Основные виды реализуемой продукции — пшеница, ячмень, кукуруза, масличные агрокультуры. Компания развивает сеть представительских офисов по всей стране, имеет прямые контакты с производителями сельхозпродукции в ключевых аграрных регионах России. Компания активно сотрудничает с агрохолдингами и сельхозпроизводителями, предоставляя им финансовые инструменты и создавая программы развития торгового и логистического партнерства в регионах.



