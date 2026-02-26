Аналитики понизили прогноз экспорта пшеницы в феврале

Экспортные цены на российскую пшеницу выросли на $1 НПК ОВК

Аналитический центр «Русагротранса» понизил прогноз экспорта российской пшеницы в феврале на 0,4 млн т, до 3 млн т на фоне низких темпов отгрузки через порты Азово-Черноморского бассейна из-за неблагоприятных погодных условий. С 1 по 24 февраля на внешние рынки было отгружено 2,4 млн т пшеницы. В марте, по оценке аналитиков, поставки могут увеличиться до 3,5 млн т, в том числе за счет перехода части объемов с февраля. В марте прошлого года за рубеж было отправлено 2,1 млн т, средний для этого месяца показатель вывоза за последние пять лет — 2,91 млн т.



Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) пока не меняет оценку экспорта пшеницы в феврале — 3,1-3,2 млн т. Однако ситуация с отгрузками из ​российских портов по-прежнему остается сложной: на Черном море сохраняется штормовая погода, на Каспии и Балтике лед мешает проходу судов, сказал агентству Reuters гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько. Вместе с тем, несколько улучшилась ‌ситуация на также покрытом льдом Азовском море, откуда начали проходить ‌караваны судов.



Аналитический центр «СовЭкон» оценивает экспорт российской пшеницы в феврале на уровне 3,3 млн т против 1,9 млн т годом ранее и 3 млн т в среднем для этого месяца за пять лет. При этом аналитики понизили прогноз вывоза в этом сезоне на 0,3 млн т, до 45,4 млн т на фоне снижения конкурентоспособности российской пшеницы по сравнению с предложениями из ЕС. Прогноз отгрузок в следующем сезоне повышен на 2,1 млн т, до 41,7 млн т: ранее «СовЭкон» увеличил прогноз валового сбора пшеницы в этом году на 2,1 млн т, до 85,9 млн т на фоне относительно благоприятной погоды и хорошего состояния озимых.



Цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в марте на неделе с 18 по 25 февраля выросли на $1, до $234/т FOB. Цена на французскую пшеницу прибавила $6 и достигла $240/т, румынская подорожала на $1,5, до $238,5/т, американская — на $9, до $247/т, украинская с протеином 11,5% — на $1,5, до $230/т, сравнил аналитический центр «Русагротранса». Цены на пшеницу с 12,5% протеина в глубоководных портах при поставке автотранспортом выросли на 200 руб., до 15,5-15,8 тыс. руб./т, при поставке по железной дороге сохранялись на уровне 15,8-16,2 тыс. руб./т. На малой воде цены остались около 14,3-14,4 тыс. руб./т.



На Юге пшеница 4-го класса, по данным аналитиков «Русагротранса», подорожала на 100 руб., до 13,5-14,4 тыс. руб./т без НДС (EXW элеватор), в Центральной России цены оставались на уровне 12-13 тыс. руб./т, на юго-западе Поволжья — 11,6-12,1 тыс. руб./т. В Сибири цены на пшеницу 5-го и 4-го классов выросли на 550 руб., до 10-10,5 тыс. руб./т под влиянием спроса покупателей из Казахстана, закупающих ее для переработки на кормовую муку.



