Пошлина на экспорт пшеницы может продолжить расти

Цены на поставки российской пшеницы достигли максимума за семь месяцев

Впервые в 2026 году Минсельхоз установил не нулевую пошлину на экспорт пшеницы. Так, с 18 по 24 марта она составит 135,4 руб./т против нулевой ставки, которая действовала с начала этого года. Индикативная цена осталась на уровне прошлой недели — $231,5/т. Ставка пошлины на кукурузу и ячмень по-прежнему будет нулевой, их индикативные цены — $218,3/т и $219/т соответственно, неделей ранее — $218,6/т и $230,8/т.



По словам гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, рост пошлины связан со снижением курса рубля и небольшим ростом цен на пшеницу — до $238/т (12,5% протеин, FOB Черное море). «Если ничего не изменится, то пошлина постепенно будет подрастать. До какого уровня — сказать сложно. Это зависит от комбинаторики курса рубля и фиксации экспортной цены FOB», — прокомментировал Рылько «Агроинвестору».



За период с 2 по 16 марта курс доллара вырос с 77,17 руб. до 80,23 руб.

На прошлой неделе эксперт говорил, что цена пшеницы постепенно повышалась с начала конфликта в странах Персидского залива. «Сейчас цена на пшеницу подросла на фоне геополитических факторов, — соглашался независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут. — Насколько этот рост будет устойчивым — сказать сложно, потому что здесь сталкиваются два интереса: экспортеров — они хотят отгрузить больше — и сельхозпроизводителей, которым хочется поднять цену. Кроме того, основные импортеры российской пшеницы по большей части закупили нужные им объемы, поэтому активизации с их стороны ожидать не стоит». С другой стороны, геополитика может поддержать спрос, но фундаментальные факторы (насыщенность мирового рынка пшеницей) свою роль продолжат играть.



По данным «СовЭкона», на которые ссылается «Коммерчантъ», средняя экспортная стоимость российской пшеницы с 12,5% протеина на 13 марта составила $238-240/т, прибавив за неделю $4. Это максимум с августа 2025 года. В Центре ценовых индексов (ЦЦИ) также зафиксировали наиболее высокий экспортный индекс пшеницы за последние семь месяцев: на 6 марта он составил $236,7 за тонну. За неделю он прибавил 0,9%, за месяц — 2,3%. В аналитическом центре «Русагротранса» ранее отмечали, что на 11 марта цены на российскую пшеницу выросли на $3/т, до $239. Это значение там также называли самым высоким с августа.



Руководитель проектов практики «Потребительский сектор и АПК» Strategy Partners Артем Суворов сообщил изданию, что военный конфликт приводит к увеличению стоимости фрахта и страхования судов, что также сказывается на цене зерна. Рынок поддерживают и опасения по будущему предложению в Черном море, добавляет эксперт. Одновременно, по словам руководителя «СовЭкона» Андрея Сизова, в мире на пшеницу сохраняется достаточно высокий спрос.



Потенциал роста экспортных цен на пшеницу, вероятно, еще не исчерпан, считает Сизов. Директор Центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Дмитрий Краснов полагает, что, если дефицит удобрений на мировом рынке затянется (они также подорожали на фоне конфликта), это может привести к снижению ожиданий относительно будущего урожая, поддержав спрос и цены на российское зерно. Аналитики ЦЦИ прогнозируют стабилизацию показателей в ближайшие несколько недель.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

