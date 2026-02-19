Экспорт зерна сталкивается с серьезными проблемами из-за конкуренции

Российским экспортерам приходится «бороться» с конкурентами за каждые $1-2 «Деметра-Холдинг»

Экспорт российского зерна сталкивается с проблемами из-за высокой конкуренции: в текущем сезоне высокий урожай был получен и в других крупнейших странах. Например, сбор пшеницы в ЕС в 2025 году составил 144 млн т — плюс 22 млн т к 2024-му. Об этом гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко сообщил в ходе конференции «Элеваторы России — 2026», его слова приводит «Агробук». Сейчас, по оценкам эксперта, огромное давление на рынок оказывает урожай пшеницы в Южном полушарии: Аргентина собрала рекордные 27,8 млн т (в прошлом сезоне — 18,5 млн т), Австралия — 37 млн т (34 млн т). Экспортный потенциал Австралии и Аргентины по пшенице в этом сезоне оказался на 8 млн т выше, чем в прошлом.



«Следует отметить, что при этом у наших основных покупателей или программы (по импорту пшеницы) уже выполнены и у них впереди свой урожай — я имею в виду Египет, Турцию, Иран, или же они “смотрят на сторону”, — отметил Владимир Петриченко. — Бангладеш покупает Аргентину почему? Потому что они на $7-8 долларов дешевле нашего предложения», — сказал Петриченко. По его словам, сегодня российским экспортерам приходится «бороться», например, с французским зерном за каждые $1-2, а котировки на российскую пшеницу (12,5% протеина, FOB) стабильны — $232/т, ячмень — $242/т. «Впереди — рынок покупателя, причем очень твердого, неприступного покупателя, который будет сильно капризничать и диктовать цену — нам, продавцам, стоящим перед ним в очереди», — сказал Петриченко.







Он также добавил, что даже если Россия сможет реализовать свой экспортный потенциал и отправит за рубеж до конца сельхозгода еще 20 млн т зерна (на начало февраля отгрузки были на 13% ниже по сравнению с прошлым сезоном), переходящие запасы вырастут до 17-18 млн т (в сезоне 2024/25 — 15 млн т). «Для зерновой индустрии, для сельхозпроизводителей нет ничего хуже, чем рост переходящих запасов. Это объяснение тому, почему падает цена (на внутреннем рынке)», — отметил Петриченко. Согласно мониторингу «ПроЗерна», закупочные цены на пшеницу в портах держатся ниже 16 тыс. руб./т (без НДС), «топчутся на месте и с декабря не имеют никаких других тенденций, кроме как вниз». Аналогичная ситуация и на внутреннем рынке, и надежды на то, что 4-й класс приподнимется выше 14 руб./т нет. По мнению Петриченко, этот сезон — один из самых негативных. Не добавляют позитива рынку и ожидания по будущему урожаю. Рынок ощущает большое предложение зерна, поэтому цены на пшеницу урожая 2026 года начинаются с $210-215/т (FOB).



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько говорит, что в этом году экспорт российского зерна в большей степени сконцентрирован на традиционных странах-импортерах. «Это указывает на то, что конкуренция очень высокая», — добавляет он. По его мнению, активизации экспорта зерна поспособствует улучшение погоды и ледовой обстановки на Юге и Балтике. В то же время независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут говорит, что пока не видит факторов для активизации импортеров. Так, основная часть покупателей российского зерна — это мусульманские страны, но они снижают свою торговую активность в период Рамадана (в этом году с 17 февраля по 19 марта).



«Но ключевая проблема — это низкие закупочные цены, которые явно не соответствуют потребностям сельхозпроизводителей. По пшенице <...> очень низкая маржинальность. Хотя, я думаю, продажи сельхозпроизводителями будут нарастать: у них достаточно сложная финансовая ситуация, а кредиты возвращать, платить лизинговые платежи, закупаться под весенние полевые работы надо», — прокомментировал Корбут «Агроинвестору». Он также добавил, что в этом сельхозгоду маржинальными культурами в растениеводстве остались только подсолнечник и рапс. В результате аграрии вынуждены продавать урожай и по не устраивающим их ценам. Этим, вероятно, воспользуются и импортеры. «Но сейчас рынок покупателя», — говорит Корбут, добавляя, что есть и первые сигналы о ценах будущего сезона. Так, Иордания провела тендер на ячмень с поставкой в середине июня по цене в пересчете на FOB Новороссийск $210/т, текущая цена — $240/т. «Это сигнал о том, что рынок очень насыщен зерном. В том числе, видимо, будет насыщен зерном нового урожая», — заключил эксперт.



