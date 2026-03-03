Производство лизин-сульфата в 2025 году выросло почти на 12%

Союзкрахмал

В отрасли глубокой переработки зерна в 2025 году сохранялась разнонаправленная динамика: увеличилось производство нативных крахмалов и лизин-сульфата, тогда как в других категориях произошло снижение выпуска, сообщили «Агроинвестору» в Ассоциации предприятий глубокой переработки зерна (Союзкрахмал). Так, выпуск лизин-сульфата в прошлом году увеличился на 11,9% до рекордных 152,5 тыс. т. Рост обусловлен совокупным повышением спроса на комбикорма для птицы, КРС и свиней, а также рекордным производством комбикормов для активно развивающейся аквакультуры.



В прошлом году было выпущено около 417,4 тыс. т нативных крахмалов — на 2,6% больше, чем в 2024-м. Позитивную динамику обеспечил кукурузный крахмал, производство которого выросло на 5,5%, до 367,7 тыс. т, тогда как картофельного крахмала выпустили около 10,4 тыс. т — на 9,8% меньше, чем годом ранее, пшеничного — 37,3 тыс. т (минус 19,9%.).



Стабильное увеличение производства кукурузного крахмала отражает устойчивую тенденцию роста спроса со стороны отраслей-потребителей внутри страны, отмечает Союз. Снижение же выпуска пшеничного крахмала продолжается с 2023 года. «Пшеничный и кукурузный крахмал очень похожи по структуре для использования в отраслях перерабатывающей промышленности. Тем не менее, пшеничный стоит дороже, — поясняет президент Ассоциации предприятий глубокой переработки зерна Олег Радин. — И хотя его функциональные характеристики лучше для применения в отдельных направлениях производства целлюлозно-бумажной промышленности, часть клиентов перешла на кукурузный крахмал в связи с его дешевизной и более широким выбором поставщиков». Негативная динамика по картофельному крахмалу связана с дефицитом сырья — картофеля необходимого качества по приемлемым ценам.



Производство модифицированных крахмалов в 2025 году составило 111,85 тыс. т — на 9,3% ниже показателя в 2024-м. Снижение связано в основном с уменьшением выпуска индустриальных модификаций для бурения скважин на фоне умеренного сокращения нефтедобычи. Вместе с тем, объем выпуска в прошлом году был больше, чем в 2023-м и почти вдвое выше результата 2020 года, сравнивает Союзкрахмал. Из общего объема модифицированных крахмалов производство пищевых модификаций оценивается в 12,1 тыс. т против чуть более 12 тыс. т в 2024 году.



Производство декстринов увеличилось с 2,88 тыс. т до свыше 3 тыс. т. Выпуск крахмальной патоки (глюкозных сиропов) составил почти 493,4 тыс. т, что на 1,9% меньше показателя 2024 года, глюкозно-фруктозных сиропов — сократился на 3,6%, до 273,77 тыс. т, что связано с регуляторными факторами. «Введение акциза продолжает оказывать влияние на структуру потребления. Производители напитков снижают долю полносахарной продукции, что сказывается на закупках ГФС. Это сигнал для производителей о необходимости диверсификации продуктовых линеек в сторону ингредиентов, не подпадающих под ужесточающуюся регуляторику», — отметил Радин.



Производство мальтодекстринов снизилось на 8,1%, до 55,17 тыс. т, что было связано с уменьшением объемов экспорта. Выпуск пшеничного глютена сократился на 4,4%, составив около 81 тыс. т, кукурузного — упал на 15,8%, до 55 тыс. т. Это может быть связано с негативным влиянием засухи в Центральном Черноземье и южных регионах России, что негативно повлияло на содержание протеина в кукурузе, считает Союз.



По информации Союзкрахмала, сейчас в отрасли глубокой переработки растительного сырья реализуется несколько крупных проектов. Так, в Ростовской области строится завод по глубокой переработке кукурузы компании «Амирост», в Тюменской «Протеинсиб» займется переработкой гороха и выпуском изолята. Также заявлены биотехнологические проекты: компания «Органические кислоты» планирует производить лимонную и молочную кислоты из кукурузы в Тульской области, «Цитрон» также намерен выпускать лимонную кислоту из кукурузы в Воронежской области. «Донбиотех» намерен запустить производство лизина из пшеницы в Ростовской области. Кроме того, наращивают мощности действующие лидеры. «Амилко» продолжает масштабирование, увеличивая переработку зерна до 500 тыс. т в год и запуская новые импортозамещающие линии, «Рустарк» в Краснодарском крае удваивает переработку зерна — с 600 т до 1,2 тыс. т в сутки.



