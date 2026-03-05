Экспорт пшеницы в марте может достичь 3,6 млн тонн

разделы

За период с начала сезона по март отгрузки могут почти сравняться с показателем за аналогичный период 2024/25 года
За период с начала сезона по март отгрузки могут почти сравняться с показателем за аналогичный период 2024/25 года

По предварительным оценкам, экспорт пшеницы в феврале составил около 2,75 млн т. Годом ранее было отгружено 2,07 млн т, сравнил аналитический центр ». В марте, по его прогнозу, на фоне улучшения погодных условий и ускорения отгрузок экспорт может достичь 3,6 млн т. В прошлом году в марте поставки были на уровне 2,01 млн т. Таким образом, за период с начала сезона-2025/26 по март отгрузки могут почти сравняться с показателем за аналогичный период 2024/25 сельхозсезона — 36 млн т против 36,3 млн т соответственно.

Согласно мониторингу , на который ссылается «Интерфакс», в феврале отгрузки пшеницы составили 2,28 млн т, что на 12,9% больше, чем в феврале прошлого года. В целом экспорт зерна в прошедшем месяце союз оценил более чем в 2,8 млн т — на 13,1% выше показателя годом ранее. С начала сезона по 1 марта поставки основных видов зерновых составили 37,1 млн т — на 14,6% меньше, чем за июль-февраль прошлого сельхозгода. В том числе вывоз пшеницы сократился на 11,5%, до 32,9 млн т.

Цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в марте-апреле на прошедшей неделе выросли на $2, до $236/т FOB. Цена на французскую пшеницу выросла на $3, до $243/т, американскую — на $7, что негативно сказалось на их конкурентоспособности, отмечают аналитики ». Украинская пшеницы с протеином 11,5% подорожала на $0,5, до $230/т, цена румынской осталась без изменений — $238,5/т.

Цены на пшеницу с 12,5% протеина в глубоководных портах при поставке автотранспортом выросли на 300 руб., до 16 тыс. руб./т без НДС, при поставке по железной дороге — на 100 руб., до 16-16,2 тыс. руб./т, отметил аналитический центр ».

Средние цены на пшеницу в европейской части страны по итогам прошлой недели выросли на 175 руб., до 13,4 тыс. руб./т, сообщил аналитический центр «». Аналитики связывают динамику с оживлением спроса со стороны экспортеров и переработчиков при ограниченном предложении. Они не исключают дальнейшего повышения экспортных и рублевых цен в краткосрочной перспективе. Поддержку могут оказать геополитические риски и динамика фьючерсного рынка. Среди сдерживающих факторов — высокие запасы зерна в России, финансовые сложности части сельхозпроизводителей и рост мировых фрахтовых ставок, хотя для ключевых направлений Черноморского региона их укрепление будет ограниченным.

