В прошлом году НЗТ перевалил на экспорт почти 5,5 млн тонн зерна

Сейчас продолжается реализация комплексной программы по увеличению мощности терминала «Деметра-Холдинг»

В 2025 году Новороссийский Зерновой Терминал (НЗТ, входит в «Деметра-Холдинг») перевалил на экспорт 5,47 млн т зерновых культур. Также было отгружено 137 судов и обработано более 82 тыс. автомобилей. Общий объем перевалки зерна снизился по сравнению с 2024 годом, когда он составил 7,24 млн т. Такая динамика связана с уменьшением экспортной квоты на зерно: с 15 февраля по 30 июня прошлого года на внешние рынки можно было поставить 10,6 млн т пшеницы, тогда как за тот же период годом ранее — 29 млн т зерновых.



Тем не менее, терминал расширил номенклатуру обрабатываемых грузов и более чем в два раза увеличил объемы их перевалки: кроме зерновых в 2025 году с НЗТ было отправлено 98 тыс. т мелассы и 14 тыс. т жирных кислот, отмечает пресс-служба «Деметра-Холдинга».



Сейчас продолжается реализация комплексной программы по увеличению мощности терминала: согласно планам, на территории НЗТ появится новая железнодорожная инфраструктура, дополнительные мощности по накоплению, перегрузке зерновых и масличных культур, объекты транспортировки и погрузки на судно (галереи и судопогрузочная машина). Реализация проекта рассчитана на период до 2028 года. Уже созданы мощности по накоплению зерна (построено и вводится в эксплуатацию шесть силосов) и его транспортировке на причалы, завершен монтаж и пусконаладка новой судопогрузочной машины производительностью 1,6 тыс. т в час. В новом сезоне НЗТ сможет единовременно хранить до 200 тыс. т зерна.



«Новороссийский Зерновой Терминал продолжает удерживать лидирующие позиции в перевалке зерна на экспорт. Сегодня НЗТ — ключевое звено в цепи поставок российской агропродукции на международные рынки, — отметил управляющий директор терминала Владислав Жуков. — При этом мы продолжаем развитие, <...> а реализация масштабного инвестиционного проекта увеличит пропускную способность терминала и значительно улучшит логистическую инфраструктуру Новороссийска как одного из ключевых морских портов России».



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

