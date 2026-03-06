Ruseed: посевы подсолнечника могут немного сократиться

В прошлом году, по данным Росстата, подсолнечник занял 11,08 млн гектаров Pixabay

По прогнозу аналитического центра компании Ruseed, площадь сева подсолнечника в этом году может составить около 10,9 млн га, что примерно на 2% ниже уровня 2025 года, однако остается существенно выше показателей предыдущих лет. Относительно периода 2023-2025 годов рост посевов составит около 6%. В прошлом году, по данным Росстата, подсолнечник был посеян на 11,08 млн га (без учета новых регионов). По прогнозу Минсельхоза, в этом году агрокультура займет 11,99 млн га, включая 1,1 млн га в новых регионах.



Среди главных тенденций этого года аналитики Ruseed называют смещение роста посевов подсолнечника на восток и в новые аграрные зоны. Основные драйверы — регионы Сибири и Урала (за 2010-2025 годы прирост составил 16,5%). При этом Юг перестает быть единственным центром, часть традиционных лидеров по выращиванию подсолнечника (Приволжье, ЮФО) показывают сокращение площадей. Также они ожидают расширения посевов в регионах с низкой базой. Наибольшие темпы прироста будут у регионов, где подсолнечник появился сравнительно недавно (Кемеровская, Свердловская, Челябинская области, Мордовия и ряд регионов Центральной России).



В топ-5 регионов по приросту площадей под подсолнечником, по оценке Ruseed, войдут Алтайский край (+66 тыс. га), Луганская Народная Республика (+45 тыс. га), Татарстан (+20 тыс. га), Курганская область (+12 тыс. га), Ульяновская область (+10 тыс. га). Согласно прогнозной структуре сева Минсельхоза, в этом году в Алтайском крае подсолнечник может занять 1,08 млн га, в ЛНР — 340,5 тыс. га, в Татарстане — 318,8 тыс. га, в Курганской области — 73,9 тыс. га, в Ульяновской области — 299,8 тыс. га.



«2026 год — это не просто увеличение площадей, а структурный сдвиг. Подсолнечник перестает быть культурой преимущественно юга России и постепенно превращается в общероссийскую с новыми центрами роста на Урале и в Сибири», — отмечают аналитики Ruseed. Институт конъюнктуры аграрного рынка ранее оценил, что в этом году впервые в истории России посевы подсолнечника могут превысить площади под яровой пшеницей и составить более 11 млн га. «Подсолнечник продолжает оставаться, как говорится, в тренде, считается, что он не подводит аграриев за счет своей прибыльности, устойчивости к засухе. К тому же на него высокий спрос со стороны переработки. Мы ожидаем, что в ряде регионов в этом году будет рекордный сев этой культуры», — говорил «Интерфаксу» гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько.



