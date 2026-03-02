Впервые в России площади под подсолнечником могут превысить посевы яровой пшеницы

Подсолнечник — привычная и пока маржинальная агрокультура для российских аграриев Pixabay

В 2026 году впервые в истории России посевные площади подсолнечника могут превысить площади под яровой пшеницей. Об этом «Интерфаксу» сказал гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. По его словам, они могут составить более 11 млн га и 11 млн га соответственно. «Подсолнечник продолжает оставаться, как говорится, в тренде, считается, что он не подводит аграриев за счет своей прибыльности, устойчивости к засухе. К тому же на него высокий спрос со стороны переработки. Мы ожидаем, что в ряде регионов в этом году будет рекордный сев этой культуры», — отметил эксперт (цитата по «Интерфаксу»). По его оценке, в целом площади под масличными в этом году могут стать рекордными и приблизиться к 22 млн га. Рост площадей резко ускорился после 2021 года. В то же время площади под яровой пшеницей сокращаются. По данным Росстата, в 2025 году яровая пшеница была посеяна на 11,1 млн га против 12,4 млн га в 2024-м.



Рост производства масличных культур, включая подсолнечник, соответствует федеральным программам и догоняет объемы перерабатывающих мощностей, которые увеличиваются опережающими темпами, говорит руководитель Масложирового союза Михаил Мальцев. «В рамках севооборота происходит закономерное замещение менее маржинальных культур более рентабельными масличными», — прокомментировал Мальцев «Агроинвестору». Он также добавляет, что российские переработчики готовы к любым рекордным показателям производства — они гарантированно обеспечат переработку всей выращенной продукции.



Независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут говорит, что яровая пшеница обладает меньшей урожайностью, чем озимая, и производить ее в условиях столь низкой рентабельности аграриям становится все менее интересно. В то же время подсолнечник для них — пока еще маржинальная и привычная агрокульура. В связи с этим, по мнению эксперта, прогноз ИКАР касательно роста посевных площадей под подсолнечником сбудется. Кроме того, продолжает Корбут, вероятно, в этом году увеличение площадей может показать и рапс. «На сою цены уверенно смотрят вниз, но ситуация может достаточно быстро поменяться: в связи с событиями в Персидском заливе цены на нефть растут, а они подталкивают вверх цены на все растительные масла», — считает эксперт.



В середине февраля «Агроинвестор» писал, что посевные площади сельскохозяйственных культур под урожай 2026 года составят 83,04 млн га, из них яровые культуры займут 55,8 млн га. Это следует из прогнозной структуры посевных площадей, подготовленной Минсельхозом. Яровая и озимая пшеница в 2026-м займут 28,8 млн га (26,8 млн га в 2025-м), ожидаемый сбор — 92,5 млн т при урожайности 32,2 ц/га.



Сев масличных культур ожидается на площади порядка 22,4 млн га (21,06 млн га), валовой сбор — 35,4 млн т. В том числе в этом году посевы подсолнечника в России, по прогнозу Минсельхоза, увеличатся до почти 12 млн га (11 млн га в 2025 году), а его валовой сбор — до 19,1 млн т при расчетной урожайности 16 ц/га. Площади под соей оцениваются в 4,8 млн га (4,7 млн га), валовой сбор — почти 8,6 млн т при расчетной урожайности 17,8 ц/га. Площадь сева ярового и озимого рапса прогнозируется на уровне 3,2 млн га (2,9 млн га), валовой сбор — 5,8 млн т при расчетной урожайности 18,4 ц/га.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

