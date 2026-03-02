Повышение показателя по зерновым в основном связано с корректировкой по кукурузе М. Стулов

Росстат опубликовал итоговые данные по урожаю в 2025 году. Валовой сбор зерновых и зернобобовых составил 141,15 млн т в чистом весе (здесь и далее — без учета новых регионов). Изначально статведомство оценивало его в 139,4 млн т, в конце января понизило показатель до 138,76 млн т. В 2024 году было собрано 125,9 млн т зерна. В том числе урожай пшеницы в прошлом году достиг 91 млн т (первая оценка составляла 91,4 млн т, в конце января показатель был понижен до 90,9 млн т). Годом ранее валовой сбор агрокультуры был на уровне 82,6 млн т.



Урожай ячменя составил 19,7 млн т — такая же оценка была в декабре прошлого года, в январе она была уменьшена на 0,1 млн т. В 2024-м собрали 16,67 млн т. Существенно повышен показатель по кукурузе: ее урожай составил 14,8 млн т, тогда как изначально сбор оценивался в 12,6 млн т, затем был повышен до 12,7 млн т. Немного скорректированы вверх данные по ржи — ее сбор превысил 1 млн т, тогда как ранее он оценивался на уровне около 999 тыс. т. В 2024 году урожай кукурузы, согласно Росстату, составил 13,96 млн т, ржи — 1,17 млн т.



Показатель валового сбора гречихи увеличен с январских 923,4 тыс. т до 926 тыс. т. Годом ранее урожай превышал 1,2 млн т. Данные по производству овса и проса почти не изменились по сравнению с предыдущими оценками — 3,8 млн т и 352 тыс. т. В 2024 году их урожай составил чуть более 3 млн т и 324 тыс. т соответственно. Сбор зернобобовых достиг 7,95 млн т (включая 5,7 млн т гороха), ранее он оценивался в 8 млн т. Несмотря на некоторое снижение итогового показателя, результат стал рекордным. В 2024 году урожай составил 5,37 млн т (в том числе 3,8 млн т гороха).



Масличных в прошлом году собрали 34,36 млн т (30,2 млн т в 2024-м), в том числе 17,5 млн т подсолнечника (ранее его урожай оценивался в 17 млн т), свыше 9 млн т сои (8,96 млн т), 5,5 млн т рапса (5,6 млн т). Показатель валового сбора сахарной свеклы заметно увеличился по сравнению с предварительными данными — с 43,6 млн т до 48,9 млн т, тогда как в 2024 году было накопано 45,1 млн т.



Результат валового сбора картофеля по сравнению с январской оценкой не изменился — около 19,5 млн т, включая 5,16 млн т в сельхозорганизациях. В 2024 году урожай составил 17,8 млн т и 4,35 млн т соответственно. Производство овощей открытого и закрытого грунта превысило 14 млн т, ранее Росстат оценивал его в 13,8 млн т.



