Россия экспортировала рекордный объем чечевицы в 2025 году

В 2026 году экспорт осложнится ростом мирового производства

В прошлом году Россия экспортировала рекордные 300 тыс. т чечевицы на $183 млн. На топ-5 стран-импортеров пришлось 89% от всего объема поставок, сообщается в Telegram-канале федерального центра «Агроэкспорт». Наибольший объем российской чечевицы закупила Турция — 175 тыс. т (плюс 79% к 2024 году). Также в пятерку импортеров вошли Иран (38 тыс. т, минус 6%), Египет (32 тыс. т, плюс 71%), Индия (18 тыс. т, плюс 68%) и ОАЭ (18 тыс. т, минус 31%). При этом в 2026 году отгрузки сохранили положительную динамику и составляют порядка 22 тыс. т. Ключевые объемы идут в Турцию, Индию и Афганистан.



В 2025 году Россия экспортировала в Индию 321,1 тыс. т гороха, что в 2,8 раза меньше, чем в 2024 году (896,8 тыс. т), но сохранила второе место по поставкам этой агрокультуры в страну. Первое заняла Канада — 882,7 тыс. т (1,5 млн т в 2024-м). Экспортная выручка российских компаний снизилась до $117,7 млн с $424,9 млн. Об этом сообщается в материалах Министерства торговли и промышленности Индии, на которые ссылается «Интерфакс».



По данным аналитической компании «ПроЗерно», в прошлом году урожай зернобобовых составил рекордные 7,956 млн т, что почти в 1,5 раза больше, чем в 2024-м, пишет ТАСС. В то же время в 2025-м конкуренция между экспортерами зернобобовых на мировом рынке не была жесткой, а Китай вводил ограничения на импорт, обращает внимание независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут. Сейчас же, продолжает он, в мире фиксируется резкий рост производства зернобобовых. Так, по оценкам Международного совета по зерну (IGC), в текущем сезоне мировое производство сушеного гороха вырастет на 19,8%, до 17,6 млн т. Мировая торговля в 2026 году восстановится до 6 млн т (в 2025-м — 5,1 млн т, в 2024-м. — 6,8 млн т).



По мнению Корбута, рост мирового производства зернобобовых резко осложнит их внешние продажи из России. «Я полагаю, что экспорт будет, но не таким значительным, как в 2025 году. Но главное огорчение — это низкие цены и огромные переходящие запасы: к концу сезона нереализованными, я думаю, останется 1,5-2,2 млн т. Соответственно, это будет сильным стимулом к сокращению объемов производства», — прокомментировал Корбут «Агроинвестору». При этом, продолжает он, внутреннее потребление зернобобовых не растет из-за дефицита мощностей для переработки гороха на протеин. «Если бы такие мощности были, то экспортировался бы продукт с добавленной стоимостью <...>. В 2026 году, я думаю, несколько лучше (чем с горохом) будет ситуация с чечевицей и нутом, но и по ним цены мирового рынка не очень высокие. То есть рекорд есть, но он не радует», — заключил Корбут.



