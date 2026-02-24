Аграрии оценили состояние озимых

Большой снежный покров обеспечит хороший запас влаги, но есть риски выпревания посевов Pixabay

В большинстве регионов озимые ушли в зиму в оптимальной фазе и укрыты достаточным снежным покровом. Однако урожай этого года во многом будет зависеть от погоды весной — в начале лета. Так, в компании «Тамбовские фермы» был достаточный снежный покров для защиты посевов от мороза, рассказал «Агроинвестору» гендиректор Игорь Поляков. «Были и негативные погодные факторы в период зимовки, например дождь, который теоретически может сформировать ледяную корку — время покажет. Но в целом, с озимыми у нас сейчас все хорошо», — отметил он.



На предприятиях «Аеон Агро» в Пензенской области озимые ушли в зиму в основном в хорошем состоянии, в фазе кущения, малая часть — в удовлетворительном, говорит заместитель гендиректора компании Дмитрий Гарнов. «Пока метеоусловия для озимых складываются хорошо. Сформирован большой снежный покров, а значит, будет достаточно хороший запас влаги», — добавляет он. Сильных морозов в регионе до снегопадов не было, а значит, никаких проблем с вымерзанием озимых быть не должно. Возможная ледяная корка из-за перепадов температур также не вызывала серьезных опасений. Однако впереди весна, которая порой может быть коварной, с гораздо более серьезными перепадами температур, чем зимой, отмечает руководитель.



В агрохолдинге «Лазаревское» из Тульской области озимые ушли в зиму в удовлетворительном состоянии, однако зимовка проходит с высоким риском выпревания. «Снежный покров очень глубокий, около 40 см, а наличие двух ледяных корок в его толще критично. Они блокируют доступ кислорода к растениям, что может привести к их гибели от истощения и кислородного голодания», — поясняет глава «Лазаревского» Кристина Романовская. Многослойная снежно-ледяная подушка на полях — главная угроза. Благоприятным фактором является только сама высота снега около 40 см, защищающая от морозов, но риск выпревания перевешивает, говорит она.



Глава КФХ из Курской области Иван Подтуркин отмечает, что в зиму озимые уходили в хорошем состоянии — не переросшими и с ровными всходами. «Каких-то таких видимых проблем не было», — делится он. В декабре на полях образовалась ледяная корка, но затем сформировался хороший снежный покров, поэтому каких-то факторов риска он не видит. «Делать прогнозы будущего урожая пока рано. Практика показывает, что очень сильно на него влияют дожди в мае-июне, — комментирует он. — В прошлом году, например, пшеница уходила в зиму и зимовала в фазе шильца, но потом очень хорошо развивалась в мае-июне, и мы получили рекордный урожай — около 8 т/га».



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

