Михаил Мишустин: сельское хозяйство показывает устойчивую положительную динамику

Предстоит усилить технологическую независимость АПК за счет собственных разработок и оборудования flickr.com

Сельское хозяйство показывает устойчивую положительную динамику, объемы его производства за прошлый год выросли почти на 5%. Об этом сказал премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом о работе правительства в Госдуме. Урожай зерновых по итогам 2025 года входит в пятерку лучших за два последних десятилетия, есть рекорды по масличным, зернобобовым, производству сырого молока, отметил он.



«Чтобы у производителей был свой посевной и племенной материал, особое внимание уделяем агронауке. Отечественными семенами по базовым культурам мы обеспечены уже практически на 70%, — сказал глава кабмина. — В прошлом году в государственный реестр добавлено еще 47 новых сортов и гибридов растений российской селекции».



Вице-премьер Дмитрий Патрушев ранее на совещании по итогам работы растениеводства в 2025 году и задачам на предстоящие весенне-полевые работы напоминал, что к 2030 году самообеспеченность семенами должна увеличиться до 75%. «В разрезе отдельных культур за последние годы доля использования отечественных семян серьезно увеличена, — обратил внимание Патрушев. — В частности, положительная динамика есть там, где исторически применялась продукция только иностранной селекции. Наиболее яркий пример — сахарная свекла. Буквально три года назад почти весь объем этих семян импортировался. По итогам 2025 года примерно четверть посевного материала была российской». Согласно презентации Минсельхоза, представленной на Всероссийском агрономическом совещании, доля семян отечественной селекции в 2025 году составила 69,3% против 67,6% в 2024-м и 60,3% в 2022-м. В том числе доля отечественных семян сахарной свеклы за год увеличилась с 8,2% до 24,2%, рапса — с 33,8% до 67,8%, подсолнечника — с 43,9% до 58,8%, кукурузы — с 46% до 49,5%.



По словам Мишустина, предстоит усилить технологическую независимость АПК за счет собственных разработок и оборудования. Для этого есть современные подходы в пищевой промышленности, выпуске машин и ветеринарных препаратов. «Применяем также гибкую, учитывающую запросы аграриев, стратегию оказания поддержки малым и средним хозяйствам, — добавил он. — Предоставляем гранты для начинающих предпринимателей, для потребкооперации и семейных ферм. Помогли ветеранам специальной военной операции запустить свыше 60 проектов в области агропромышленного комплекса». Все эти шаги позволяют решать основные задачи продовольственной безопасности страны и насыщения внутреннего рынка качественными продуктами питания, добавил Мишустин.



В целом, по итогам прошлого года, «несмотря на сложнейшую ситуацию», в экономике страны сохранилась положительная динамика, ВВП увеличился на 1%, привел данные премьер-министр. За три года рост превысил 10%, что соответствует и даже превышает общемировой уровень, сравнил он. «Новые задачи более сложные, требуют бóльших усилий, запуска проектов с длительными инвестиционным и промышленным циклами, расширения инфраструктуры, поиска партнеров, поставщиков, рынков сбыта, а также укрепления собственных технологических компетенций», — перечислил Мишустин.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

