У переработчиков масличных усилилась конкуренция за сырье

Масложировой союз не видит потенциала для повышения цен на подсолнечник Pixabay

В прошлом году суммарные мощности по переработке масличных увеличились на 3 млн т и достигли 36 млн т, поэтому конкуренция за сырье увеличивается. Об этом исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев рассказал в ходе конференции «Где маржа 2026». Вся переработка вынуждена работать в условиях жесткой конкуренции, ориентируясь на ту маржу, которая сегодня есть в отрасли. При этом потенциала для повышения цен на подсолнечник нет, с учетом того, что маржа у переработчиков существенно снизилась, отметил он.



По словам Мальцева, за прошлый год отрасль «съела» фактически всю накопленную подушку безопасности. Цена на подсолнечное масло на внешнем рынке в начале прошлого года упала, цены на сырье в конце 2024-го выросли, также увеличилась вывозная пошлина на масло. «Ситуация усугубилась укреплением рубля в марте, и в итоге мы получили существенное снижение маржи переработки подсолнечника», — напомнил он.



В прошлом году, хотя по ряду масличных были получены рекордные сборы, урожай подсолнечника оказался ниже, чем ожидалось. «Снижение валового сбора достаточно серьезно ударило по сырьевой базе подсолнечника», — оценил Мальцев. Некой отдушиной для отрасли стали соя и рапс. «Мы впервые за много лет отказались на внутреннем рынке от использования импортных соевых бобов и продуктов их переработки и полностью обеспечили его собственным производством, а также экспортировали наш соевый шрот. Эта тенденция продолжилась и в начале 2026 года», — сказал эксперт.



Рост урожая рапса параллельно с ограничением со стороны Китая поставок из Канады простимулировал закупки рапса и продуктов его переработки из России. Мальцев напомнил, что в 2025 году квота на экспорт рапса снизилась до 30 тыс. т только для Забайкалья против 130 тыс. т в 2024-м. «Поэтому маржа на сое и рапсе была относительно хорошей, но за счет подсолнечника она практически вся была вся съедена», — добавил он.



Кроме того, в 2025 году существенно вырос объем переработки льна: благодаря введенной вывозной пошлине в размере 10%, он составил около 300 тыс. т. «И мы рассчитываем на дальнейшее увеличение защитной пошлины и объема переработки этой масличной, который может достичь 900 тыс. т», — прогнозирует Мальцев. По его словам, лен в плане переработки является прямым конкурентом рапса — эти две культуры можно перерабатывать на одних и тех же мощностях. Рапс, напомнил эксперт, защищен пошлиной в 30%. «И лен, по нашим оценкам, должен иметь примерно такой же уровень защиты, чтобы переработка местного сырья была сосредоточена на внутреннем рынке», — сказал он.



Больше новостей АПК - в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

