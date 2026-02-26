Экспортная пошлина на подсолнечное масло вырастет

Экспорт подсолнечного масла за пять месяцев сезона снизился на 25% Pixabay

В марте 2026 года пошлина на экспорт подсолнечного масла составит 9710 руб./т — это на 215,2 руб. больше, чем в феврале. Мартовская ставка пошлины рассчитана исходя из индикативной цены в $1,258/т ($1233,3/т в феврале). Экспортная пошлина на подсолнечный шрот в марте, как и предыдущие два месяца, останется нулевой. Индикативная цена составила $199,7/т ($195,2 в феврале).



Повышение экспортной пошлины на масло в марте продолжает снижать доходность экспорта и давить на маржинальность переработчиков, и рост ставки на фоне удорожания сырья тянет показатели экспорта масложировой продукции вниз, отмечает аналитик OleoScope Лилия Варыгина. По ее словам, за сентябрь-январь текущего сезона объемы вывоза подсолнечного масла снизились на 25%, до 1,82 млн т, доля в структуре экспорта растительных масел составила более 64%. «На фоне расширения мощностей, которые увеличились до 36 млн т, перерабатывающая отрасль вынуждена работать в условиях жесткой конкуренции за сырье», — прокомментировала Варыгина «Агроинвестору».



По данным OleoScope, первые пять месяцев сезона-2025/26 экспорт масличных культур увеличился на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона и составил 1,82 млн т. В частности, за сентябрь-январь текущего сезона объем вывоза семян подсолнечника составил 173 тыс. т, что на 62% выше уровня экспорта аналогичного периода сезона-2024/25. Более 88% семян отправились в страны ЕАЭС, сообщается на сайте OleoScope.

Цена на подсолнечное масло (FOB Черное море) с поставкой на февраль, по данным на 25 февраля, составляла $1305/т, что на $5 ниже, чем 24 февраля, следует из мониторинга OleoScope. По словам гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, экспортная цена на российское подсолнечное масло составляет $1,3 тыс./т, и отгрузки идут «довольно слабо». Ранее в ходе конференции «Где маржа — 2026» он говорил, что цены внутреннего рынка подсолнечника удерживает экспортная пошлина на масло. «Здесь, если курс рубля не сорвется, даже если экспортная цена очень высокая — сейчас она превышает $1,3 тыс./т на нашем FOB — мы не ожидаем революционных изменений, потому что очень многое заберет экспортная пошлина. Экспортеры это знают, и поэтому они соответствующим образом ориентируются по ценам (на сырье)», — отмечал Рылько.



Сейчас цены на подсолнечник, по словам независимого эксперта аграрного рынка Александра Корбута, «смотрят вниз», так как мировые цены на масло пока не растут, несмотря на ситуацию с нефтью — она активно дорожала в феврале. «Это может сказаться на ценах на масла и дать поддержку подсолнечнику», — считает Корбут. При этом переработчики сейчас, по его словам, пытаются сбить цены на «семечку», но пока только словесными интервенциями. Впрочем, ожидаемое повышение цен на подсолнечное масло, которого ждет и Минсельхоз, исходя из индикативных цен в марте, тоже может оказать давление на цены подсолнечника. По данным OleoScope на 25 февраля, цена на подсолнечник в ЦФО составляла 40,6 тыс. руб./т, с начала года цены стабильно держатся выше 40 тыс. руб./т.



