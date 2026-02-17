«Русагро» совместно с Genesis Seed займется производством семян

Агрохолдинги в последние годы активно занимаются производством собственных семян Genesis Seed

Структура «Русагро» — «Русагро-инвест» — в начале февраля зарегистрировала в Белгороде совместное предприятие с турецким бизнесменом Сарикуртом Бедирханом — ООО «Солрост». Оно будет специализироваться на выращивании зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур, пишет «Коммерсантъ». Сарикурту Бедирхану в новой компании принадлежит 33%, остальные 67% — структуре «Русагро». «Агроинвестор» направил запрос в «Русагро».



Сарикурт Бедирхан также является совладельцем компании «Генезис агротрейд», зарегистрированной в Краснодарском крае. Ему принадлежит 49% долей в бизнесе, 51% находится в собственности ООО «Земли Кубани». «Коммерсантъ» пишет, что «Генезис агротрейд» входит в турецкий агрохолдинг Genesis Seed & Meya Tohum, занимающийся селекцией семян, включая твердые сорта пшеницы, ячменя, чечевицы, нута и подсолнечника. По собственным данным, агрохолдинг ежегодно производит семена на площади около 7 тыс. га, сотрудничая с 200 фермерами. В 2022 году Genesis Seed объявила о планах производить гибриды семян подсолнечника и других агрокультур в Башкирии, инвестиции в этот проект оценивались в 141,1 млн руб.



В последние два-три года многие крупные агрохолдинги начали развивать производство семян для повышения самообеспеченности, а также в связи с открывшимися возможностями заработать на их реализации: бизнес занимается селекцией семян для собственных нужд и рассчитывает их продавать. Об этом изданию сказал гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. Однако сейчас в большинстве случаев речь идет о размножении гибридов, выведенных за рубежом, отмечает директор «Совэкона» Андрей Сизов. При этом разработка, выведение и регистрация новых гибридов и сортов — длительный процесс, который может растянуться на шесть-десять лет.



По словам независимого эксперта аграрного рынка Александра Корбута, вероятно, совместное предприятие «Русагро» и Сарикурта Бедирхана будет использовать турецкую селекцию, поскольку в стране это направление активно развивает. «Я думаю, сложности могут возникнуть в отношениях с нашими селекционерами — им это (вероятное использование турецкой селекции), скорее всего, не очень понравится, и, соответственно, в отношениях с регулятором. Но, с другой стороны, “Русагро” — серьезная и опытная компания, которая умеет решать эти вопросы», — прокомментировал Корбут «Агроинвестору». Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков говорит, что совместный проект выглядит логичным стратегически, но умеренно привлекательным финансово в краткосрочном горизонте. «Это история не про быстрый рост прибыли, а про долгую игру: снижение зависимости от импорта, контроль над сырьевой базой и постепенное наращивание компетенций в селекции. Для инвестора это, скорее, инфраструктурная инвестиция в устойчивость бизнеса, чем драйвер быстрого роста капитализации», — считает Кабаков.



