ИКАР: в России завершается крупнейший этап инвестиций в переработку масличных

В течение ближайших трех лет перерабатывающие мощности вырастут на 2-3 млн тонн flickr.com

В России постепенно завершается крупнейший этап инвестиций в мощности по переработке масличных. Такое мнение высказал гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько в ходе международной конференции «Где маржа 2026». «Мы думаем, что в течение ближайших трех лет еще 2-3 млн т будет добавлено <...> с вероятностью запуска примерно в 80%», — сказал эксперт. При этом он обратил внимание на то, что все новые мощности будут представлены мультикрашевыми предприятиями, которые способны перерабатывать почти все виды масличных культур, что повышает гибкость переработчика в выборе сырья. «Это сложно, но это возможно — перейти (такому МЭЗу) в течение сезона на другую культуру», — отметил Рылько.



В то же время, по его словам, существует серьезный территориальный дисбаланс производства и переработки масличных. «Например, на наших глазах появился новый мощнейший регион производства — это Алтайский край и примыкающие к нему соседние регионы, но чуть-чуть. Однако в Алтайском крае вообще большие проблемы с переработкой масличных», — сказал в ходе своего доклада Рылько. Так, по прогнозу ИКАР, в Сибири в сезоне-2025/26 урожай подсолнечника составит 1,7 млн т, а переработано будет менее 1 млн т. По мнению эксперта, перерабатывающие мощности в регионе нужно наращивать. Также он отмечает их нехватку по рапсу, особенно в восточной части страны, из-за чего культура вывозится на европейскую территорию России, где перерабатывается и потом оттуда в виде масла экспортируется, в основном в Китай.



Дмитрий Рылько, гендиректор ИКАР Мы считаем, что цены внутреннего рынка подсолнечника очень хорошо держит экспортная пошлина на масло. Здесь, если курс рубля не сорвется, даже если экспортная цена очень высокая — сейчас она превышает $1,3 тыс./т на нашем FOB — мы не ожидаем революционных изменений, потому что очень многое заберет экспортная пошлина. Экспортеры это знают, и поэтому они соответствующим образом ориентируются по ценам (на сырье).

В ходе своего доклада Рылько также сообщил, что ИКАР оценивает урожай масличных в этом сезоне в 33,1 млн т (без новых регионов, в зачетном весе), из них подсолнечника — 16,5 млн т — это не является рекордом, на который ранее многие рассчитывали. В результате переработчики, мощности которых пока продолжают расти, вновь сталкиваются с достаточно жестким балансом сырья. «Снова мы выходим на минимальные запасы», — добавил эксперт. По прогнозу ИКАР, к концу сезона-2025/26 они составят 260 тыс. т (в прошлом сельхозгоду — 230 тыс. т). При этом посевные площади под масличными в России продолжат расти. По оценкам ИКАР, в сезоне-2026/27 они составят порядка 21,5 млн га (2025/26 — 21,06 млн га). Подсолнечник вновь может показать рекорд — 11,35-11,65 млн га (11,043 млн га), по сое возможно некоторое снижение до 4,6-4,7 млн га (4,73 млн га), рапс покажет рост — 3,15-3,25 млн га (2,96 млн га), площади под масличным льном, скорее всего, сократятся до 1,7-1,8 млн га (1,95 млн га).



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

