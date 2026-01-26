«Деметра-Холдинг» и ГК «Благо» подписали соглашение о сотрудничестве

Рынок переработки масличных требует высокой организационной эффективности по всей цепочке движения продукта ГК «Благо»

«Деметра-Холдинг» и группа «Благо» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве и партнерстве в области производства, логистики и экспорта. Объединение производственный и коммерческой экспертизы компании с возможностями доступа к глубоководным портам, элеваторным комплекса и трейдингу, которыми обладает «Деметра-Холдинг», позволят им повысить эффективность бизнеса и увеличить экспортный потенциал, говорится в сообщении холдинга, на которое ссылается «Интерфакс».



По словам гендиректора «Деметра-Холдинга» Алексея Грибанова, совершенствование логистических цепочек для поставки сельхозпродукции на внешние рынки является одной из приоритетных целей для холдинга. Он уточнил, что сегодня компания развивает как железнодорожную инфраструктуру, используя собственный парк вагонов, что обеспечивает контроль качества перевозок и надежность, так и перевалку грузов в портах. «В настоящее время ведется строительство терминала хранения и погрузки масла. Заключенное соглашение станет важным шагом для эффективного использования наших мощностей, а для партнеров — откроет доступ к новым, современным комплексам перевалки», — сказал Грибанов (цитата по «Интерфаксу»). При этом нынешний рынок переработки масличных требует от игроков высокой организационной эффективности по всей цепочке движения продукта — от поля до терминала, а также гибких подходов в работе, приводятся в сообщении слова гендиректора «Благо Инвеста» Дмитрия Фосмана.



Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России повысится с 9298,6 руб./т в январе до 9495 руб./т в феврале. На подсолнечный шрот пошлина вновь будет нулевой, сообщается на сайте Минсельхоза. Индикативные цены, исходя из которых рассчитаны пошлины, составили: на масло — $1233/т ($1,2 тыс./т в январе), на шрот — $195,2/т ($195,7/т).

«Деметра-Холдинг» — крупнейший в России вертикально интегрированный инфраструктурный холдинг, объединяющий активы в области экспортной логистики и торговли зерном. Компания развивает собственную сеть элеваторов, владеет глубоководными морскими зерновыми терминалами и логистической инфраструктурой. Группа «Благо» входит в топ-5 переработчиков масличных в России, переработка ведется на семи заводах: Армавирском маслопрессовом заводе (Краснодарский край) и на маслоэкстракционных заводах в Эртиле и Верхней Хаве (Воронежская область), Ростовской области, Барнауле, Бийске (Алтайский край) и Омске. «Благо» занимает около 10% на рынке производства бутилированного масла.



