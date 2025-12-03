разделы

реклама

журналы

Спецпроект: проблема устойчивости сорняков
Конференция «Агрохолдинги России — 2025»

«Содружество» запускает в Курской области третью очередь проекта стоимостью 17,9 млрд рублей

После ее запуска мощность переработки составит 3 млн тонн различного масличного сырья в год

| Агроинвестор |

Общий объем инвестиций в комплекс по переработке масличных составляет 59 млрд рублей
Общий объем инвестиций в комплекс по переработке масличных составляет 59 млрд рублей

«Курскагротерминал», входящий в группу «» (крупнейший переработчик сои в России), приступил к запуску третьей очереди комплекса по переработке масличных в Курской области. Об этом на заседании регионального правительства сообщил министр экономического развития, занятости населения и туризма Курской области Левон Осипов, его слова передает «Коммерсантъ». Комплекс станет крупнейшим в мире предприятием по переработке масличных культур, они будут закупаться и в других регионах. 

Общий объем инвестиций в три очереди комплекса составляет 59 млрд руб. При этом, по словам Осипова, ГК «» также планирует развивать в области транспортно-логистическое направление и инвестировать в него около 7 млрд руб. В рамках соглашения, подписанного на Петербургском экономическом форуме, логистическая компания группы перерегистрировалась в Курской области и активно расширяет парк вагонов-зерновозов и цистерн.

Коммерческий директор УК «» Алексей Мраморнов уточнил «», что после запуска третьей очереди мощности «Курскагротерминала» составят 3 млн т различного масличного сырья. Оно будет закупаться в первую очередь в Курской области, а также в ближайших субъектах ЦФО. «С высокой долей вероятности, сырье будет поставляться и из других российских регионов в восточной части страны, где мы наблюдаем дефицит перерабатывающих мощностей одновременно с высоким темпом роста урожая масличных, что отчетливо видно в текущем году», — сказал Мраморнов. Готовая продукция в первую очередь будет поставляться на российский рынок, а объемы, превышающие внутренние потребности, планируется реализовывать на экспорт. «», добавил Мраморнов, активно развивает торговлю с разными странами, увеличивая свое присутствие на внешних рынках.

О старте строительства «Курскагротерминала» «» сообщал в 2024 году. Инвестиции в проект тогда оценивались в 17,9 млрд руб. Строительство производственно-логистического комплекса «Содружества» в Курской области началось в 2020 году. Заявленная производственная мощность предполагала выпуск до 85 тыс. т соевого масла и 300 тыс. т соевого шрота, а также до 200 тыс. т подсолнечного масла и 200 тыс. т жмыха в год. Рядом с комплексом также разместился элеватор для хранения сырья и железнодорожный участок. К 2021 году компания заявила об увеличении инвестиций до 25,6 млрд руб. на две очереди проекта. Первые мощности маслоэкстракционного завода на площадке «Курскагротерминала» были запущены в 2022 году.

В эксплуатацию уже введены две очереди маслоэкстракционного завода общей мощностью переработки 1 млн т в год подсолнечника, рапса, сои и льна, а также линия по производству высокопротеинового подсолнечного шрота и два цеха по производству лецитина. Также на территории комплекса размещены склады для зерновых и бобовых культур объемом свыше 750 тыс. кубических метров, и хранилище растительных масел объемом около 60 тыс. кубических метров. Компания также располагает собственным железнодорожным терминалом протяженностью 15 км.

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2025

Журнал

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2025
Залежи распашут. Какие площади можно вернуть в сельскохозяйственный оборот

«Агротехника и технологии»

Залежи распашут. Какие площади можно вернуть в сельскохозяйственный оборот
«Агроинвестор» №11, ноябрь 2025

Журнал

«Агроинвестор» №11, ноябрь 2025
Пошлины не плывут в бюджет. Их сборы меньше плановых, при этом аграрии продолжают терять доходность

«Агроинвестор»

Пошлины не плывут в бюджет. Их сборы меньше плановых, при этом аграрии продолжают терять доходность
Сельхозтехника расширяет границы. Помогут ли дополнительные меры поддержки нарастить отгрузки за рубеж

«Агроинвестор»

Сельхозтехника расширяет границы. Помогут ли дополнительные меры поддержки нарастить отгрузки за рубеж