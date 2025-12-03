«Содружество» запускает в Курской области третью очередь проекта стоимостью 17,9 млрд рублей

Общий объем инвестиций в комплекс по переработке масличных составляет 59 млрд рублей Оперштаб Курской области

«Курскагротерминал», входящий в группу «Содружество» (крупнейший переработчик сои в России), приступил к запуску третьей очереди комплекса по переработке масличных в Курской области. Об этом на заседании регионального правительства сообщил министр экономического развития, занятости населения и туризма Курской области Левон Осипов, его слова передает «Коммерсантъ». Комплекс станет крупнейшим в мире предприятием по переработке масличных культур, они будут закупаться и в других регионах.



Общий объем инвестиций в три очереди комплекса составляет 59 млрд руб. При этом, по словам Осипова, ГК «Содружество» также планирует развивать в области транспортно-логистическое направление и инвестировать в него около 7 млрд руб. В рамках соглашения, подписанного на Петербургском экономическом форуме, логистическая компания группы перерегистрировалась в Курской области и активно расширяет парк вагонов-зерновозов и цистерн.



Коммерческий директор УК «Содружество» Алексей Мраморнов уточнил «Агроинвестору», что после запуска третьей очереди мощности «Курскагротерминала» составят 3 млн т различного масличного сырья. Оно будет закупаться в первую очередь в Курской области, а также в ближайших субъектах ЦФО. «С высокой долей вероятности, сырье будет поставляться и из других российских регионов в восточной части страны, где мы наблюдаем дефицит перерабатывающих мощностей одновременно с высоким темпом роста урожая масличных, что отчетливо видно в текущем году», — сказал Мраморнов. Готовая продукция в первую очередь будет поставляться на российский рынок, а объемы, превышающие внутренние потребности, планируется реализовывать на экспорт. «Содружество», добавил Мраморнов, активно развивает торговлю с разными странами, увеличивая свое присутствие на внешних рынках.



О старте строительства «Курскагротерминала» «Агроинвестор» сообщал в 2024 году. Инвестиции в проект тогда оценивались в 17,9 млрд руб. Строительство производственно-логистического комплекса «Содружества» в Курской области началось в 2020 году. Заявленная производственная мощность предполагала выпуск до 85 тыс. т соевого масла и 300 тыс. т соевого шрота, а также до 200 тыс. т подсолнечного масла и 200 тыс. т жмыха в год. Рядом с комплексом также разместился элеватор для хранения сырья и железнодорожный участок. К 2021 году компания заявила об увеличении инвестиций до 25,6 млрд руб. на две очереди проекта. Первые мощности маслоэкстракционного завода на площадке «Курскагротерминала» были запущены в 2022 году.



В эксплуатацию уже введены две очереди маслоэкстракционного завода общей мощностью переработки 1 млн т в год подсолнечника, рапса, сои и льна, а также линия по производству высокопротеинового подсолнечного шрота и два цеха по производству лецитина. Также на территории комплекса размещены склады для зерновых и бобовых культур объемом свыше 750 тыс. кубических метров, и хранилище растительных масел объемом около 60 тыс. кубических метров. Компания также располагает собственным железнодорожным терминалом протяженностью 15 км.



