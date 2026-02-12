МЭЗ стоимостью 4,4 млрд рублей запущен в Ростовской области

Предприятие ориентировано на экспорт OleoScope

Компания «Агропрайм» запустила в эксплуатацию МЭЗ «Троицкий» в Неклиновском районе Ростовской области. Приоритетный для региона проект реализовывался с 2021 года, инвестиции в него составили 4,4 млрд руб. Новый завод сможет перерабатывать все виды масличных культур, его мощность составляет до 1 тыс. т сырья в сутки. Такой объем, по мнению руководства компании, поможет предприятию стать конкурентоспособным, а близость к портовой инфраструктуре и большому количеству сельхозпроизводителей Ростовской области и новых регионов позволит выстроить грамотную закупочную и экспортную политику, сообщается на сайте правительства Ростовской области.



По словам губернатора региона Юрия Слюсаря, деятельность предприятия полностью соответствует приоритетам развития области. «Мы должны поддерживать производства, занимающиеся переработкой в сельском хозяйстве, а не просто продажей сырья и ресурсов. Этот комбинат, который только выходит на проектную мощность, будет выпускать большой объем подсолнечного масла — товар, прежде всего ориентированный на экспорт», — приводятся в сообщении его слова.



Стоимость подсолнечника в Центре России, по данным OleoScope, на начало этой недели составляла 40,5 тыс. руб./т, увеличившись с 39,7 тыс. руб./т на конец 2025 года.

Аналитик OleoScope Лилия Варыгина говорит, что расположение предприятия дает прямой доступ к портам Азовского моря (Таганрог, Ростов-на-Дону), что важно для организации экспортных потоков, так как вывоз морем остается основным эффективным каналом сбыта продукции. «Способность работать со всеми видами масличных позволяют гибко реагировать на изменение сырьевого баланса, а наличие собственной приемки и элеватора для хранения снижает зависимость от сторонних поставщиков услуг и позволяет закупать сырье в периоды низких цен», — прокомментировала Варыгина «Агроинвестору». Однако, отмечает она, проект не единственный крупный в регионе, что усиливает конкуренцию между заводами за сырье.



Компания «Агропрайм» была зарегистрирована в 2015 году в Таганроге. Ее основной вид деятельности — производство масел и жиров. Также она предоставляет услуги в области анализа, хранения, формирования судовых партий и доставки сельхозпродукции до борта судна. «На территории ООО “Агропрайм” находится независимая сюрвейерская компания ООО “Агроконтроль”, предоставляющие широкий спектр инспекционных услуг по контролю качества, количества различных видов сельскохозяйственной продукции: масличные, зерновые, бобовые культуры, масло подсолнечное, жмыхи, шроты, мука», — сообщается на сайте компании.



