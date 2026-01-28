МЭЗ «Маслов» будет запущен в 2026 году

Ранее инвестиции в проект оценивались в 3,7 млрд рублей, но выросли почти вдвое Pixabay

Завод по переработке масличных компании «Маслов» будет запущен во второй половине 2026 года. Реализация проекта по переработке рапса и льна началась осенью 2023-го и должна была завершиться весной 2025-го. «Все инженерные коммуникации, которые необходимы для запуска, выполнены. Они завершают работы по принимающим устройствам. В ближайшее время все сделаем. Во втором полугодии, надеемся, запустятся», — сообщил гендиректор управляющей компании Промышленно-логистического парка Новосибирской области Павел Буковинин (цитата по «Коммерсанту»).



Осенью 2025 года «Агроинвестор» писал, что мощность предприятия составит 450 тыс. т: 300 тыс. т рапса и 150 тыс. т льна. «Масличная культура у нас прогрессирует, наполняет севооборот, и для них нужна переработка, чтобы не сырьем поставлять, а уже готовую продукцию с дополнительной прибавкой по рентабельности, по прибыли», — говорил тогда заместитель председателя правительства Новосибирской области — министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов (цитата по «Интерфаксу»).



В 2022 году «Коммерсантъ» сообщал, что общий объем инвестиций в проект «Маслов» оценивается в 3,7 млрд руб. Окупить их планировалось в течение неполных восьми лет. Сырье компания рассчитывала получать из Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской, Омской и Новосибирской областей, а готовую продукцию поставлять в Китай. Инвестор тогда сообщал, что у него есть гарантийные письма от двух компаний о готовности ежегодно закупать у нового предприятия 190 тыс. т и 110 тыс. т рапсового масла и шрота соответственно, а также 90 тыс. т и 70. тыс. т льняного масла и шрота. В июне 2025-го сибирский портал «Центр деловой жизни» писал, что проблемы «Маслова» могут быть связаны с газификацией. По данным на 2024 год, инвестиции в проект выросли до 6,5 млрд руб., из которых на первую очередь приходится 3,5 млрд руб.



Сибирь является одним из лидеров в производстве масличных культур в России, в том числе рапса и льна. Следовательно, ресурсы для работы нового завода есть, говорит независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут. При этом он отметил, что в области переработки масличного льна с конкуренцией новый проект не столкнется — перерабатывает эту агрокультуру только МЭЗ «Астон». Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко ранее говорил «Агроинвестору», что запуск завода необходим из-за запретительных вывозных пошлин на рапс. «Поэтому нужно его экспортировать в виде масла, шрота. Куда экспортировать? Только в Китай», — добавлял он. Аналитик OleoScope Лилия Варыгина осенью отмечала, что для региона завод «Маслов», безусловно, важен, так как он станет крупнейшим производителем масла в регионе. По ее словам, сейчас в области действуют семь заводов по производству масла, их совокупная перерабатывающая мощность оценивается в 60 тыс. т сырья в год.



