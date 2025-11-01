«Русагро» увеличит перевалку масел через Петербургский нефтяной терминал

Благодаря переходу «Русагро» в новый терминал, компания получила экономию в $50/т относительно работы в прошлые годы Петербургский нефтяной терминал

Петербургский нефтяной терминал (ПНТ) уже обработал 320 тыс. т масел группы «Русагро» и ее трейдинговых партнеров («Сигма», «Нэфис», Утевский, Народненский, Моршанский МЭЗы и др.). До конца года компания планирует перевалить через терминал еще 160 тыс. т масел, перевыполнив план в 441 тыс. т, говорится в сообщении «Русагро».



«Благодаря совместным слаженным усилиям “Русагро” и ПНТ была прервана монополия по перевалке пищевых масел, что существенно укрепило продовольственную безопасность страны, которая теперь не зависит от единственного терминала на Черном море, — отмечает группа. — Инфраструктура терминала отлажена и работает бесперебойно, обеспечивая беспрецедентные скорости обработки как подсолнечного, так и пальмового масел».



В конце августа «Петербургский нефтяной терминал» сообщал, что впервые провел операцию по приемке и отгрузке продуктов переработки пальмового и пальмоядрового масел из морского танкера в железнодорожные цистерны. «Первая реверсная операция — то есть прием груза с моря для дальнейшей железнодорожной отправки — знаменует новую эпоху в жизни терминала. До этого все операции были направлены исключительно на экспорт: погрузка наливных грузов с железной дороги, автотранспорта и речных судов в морские танкеры», — отмечалось в сообщении.



Благодаря переходу «Русагро» в новый терминал, компания получила экономию в $50/т относительно работы в прошлые годы через терминалы недружественных стран, подсчитали в агрохолдинге. «Также благодаря появлению ПНТ стали возможны и успешно реализуются наши амбициозные планы и проекты по трейдингу масел, тайм-чартерам морских судов с привлечением партнеров Wilmar (именно их судно загружалось маслом во время обхода терминала) и их обратной загрузке. Совокупно это приносит нам еще до $30 логистической экономии с каждой тонны перевезенного груза», — оценивают в «Русагро».



По данным федерального центра «Агроэкспорт», которые приводит поле.рф, за январь-сентябрь Россия поставила за рубеж 4,9 млн т растительных масел почти на $5,4 млрд, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе отгрузки подсолнечного масла составили около 3,3 млн т на $3,8 млрд, рапсового — более 1 млн т на свыше чем $1 млрд, соевого — более 480 тыс. т на почти $500 млн, льняного — 5 тыс. т на $5,8 млн.



