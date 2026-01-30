РСХБ прогнозирует увеличение производства масличных

Рынок масличных культур России перешел от фазы количественного роста к этапу структурного и технологического укрепления Pixabay

В 2026 году совокупный валовой сбор подсолнечника, сои, рапса и масличного льна может составить около 34 млн т против более чем 33 млн т в 2025-м. Такой прогноз на Первом Поволжском масличном форуме озвучил заместитель руководителя Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Олег Князьков. В том числе урожай подсолнечника может составить около 17 млн т, сои — примерно 9 млн т, рапса — около 5,6 млн т.



Посевы подсолнечника в 2025 году составили 11,1 млн га, что на 12,8% выше уровня 2024-го, валовой сбор достиг 17 млн т, урожайность — 16,6 ц/га. Подсолнечник остается базовой культурой с устойчивым доходным потенциалом и ключевым элементом севооборота, отметил эксперт. «По подсолнечнику лидирующие позиции заняли Саратовская и Оренбургская области, которые суммарно собрали 4,1 млн т, превысив объемы четырех макрорегионов — Сибири, Северного Кавказа, Урала и Дальнего Востока — вместе взятых, на которые пришлось 2,6 млн т», — сравнил он.



Площади сои в прошлом году увеличились на 9,9%, до 4,8 млн га, урожай составил 9 млн т, что на 26,9% выше уровня 2024-го, средний сбор с гектара вырос более чем на 20%, до 20,2 ц. «Соя перестала быть нишевой культурой и стала системным элементом кормовой и масложировой безопасности страны, — подчеркнул Князьков. — Рост урожайности отражает эффект применения современных агротехнологий, качественного семенного материала и управляемой интенсификации».



Рапс в 2025 году занимал 3 млн га — на 8,2% больше, чем в 2024-м, валовой сбор достиг 5,6 млн т, увеличившись на 19,6%, урожайность выросла до 19,3 ц/га. Рапс демонстрирует устойчивую позитивную динамику и формирует достаточный объем предложения для стабильной работы переработчиков и расширения экспортных поставок, говорит Князьков. При этом рост валового сбора сои и рапса в 2025 году в большинстве регионов был обеспечен за счет интенсификации производства и повышения урожайности, а не только расширения посевных площадей, обращает внимание эксперт.



По словам Князькова, анализ топ-10 регионов по валовому сбору масличных показывает формирование «многофункциональных» центров производства. Так, Алтайский край собрал 2,1 млн т масличных и занял первое место по рапсу, третье — по сое и подсолнечнику. Воронежская область с объемом 1,6 млн т вошла в число лидеров по сое и подсолнечнику. Тамбовская область с результатом 1,4 млн т показала высокие позиции по сое и подсолнечнику. «При этом высокая эффективность возможна и при специализации на одной культуре: пример Саратовской области подтверждает, что и диверсификация, и монокультурная модель могут быть экономически успешными. Итоговый выбор будет определяться экономикой производства и рыночной конъюнктурой», — добавил эксперт РСХБ.



Производство подсолнечного масла в России в сезоне-2025/26 оценивается более чем в 8 млн т, общий выпуск растительных масел — в 10,8 млн т. Дополнительным фактором развития масложировой отрасли станет ввод в этом году новых перерабатывающих мощностей общем объемом до 1,5 млн т. При этом, что касается подсолнечника, то источником роста его производства станет увеличение глубины переработки, считает Князьков. Развитие возделывания сои РСХБ прежде всего связывает с расширением перерабатывающих мощностей, рапса — с обеспечением устойчивой сырьевой базы для экспорта и глубокой переработки.



«2025 год показал, что рынок масличных культур России перешел от фазы количественного роста к этапу структурного и технологического укрепления. Повышение урожайности, развитие переработки и ввод новых мощностей формируют долгосрочный тренд развития отрасли. Для сельхозпроизводителей и переработчиков это означает, что текущие рыночные условия — не разовый эффект удачного сезона, а устойчивая основа для модернизации, инвестиций и расширения экспортного присутствия. При этом мы подчеркиваем необходимость соблюдения севооборота для сохранения плодородия почв», — прокомментировал Князьков.



