Techart: аграрии продолжат расширять посевы масличных

В 2026 году аналитики Techart ожидают увеличения посевных площадей примерно на 4% к уровню 2025-го. При этом продолжится переориентация на более маржинальные культуры, тогда как площадь под зерновыми будет постепенно снижаться. Об этом рассказала ведущий аналитик Techart Евгения Пармухина на вебинаре компании «Тенденции и перспективы сельского хозяйства в 2026 году».



«До 2022 года мы видели довольно стабильный прирост в посевных площадях», — отметила она. Большая их часть была засеяна зерновыми и зернобобовыми, но после того, как экономическая ситуация поменялась, и сократились возможности для экспорта, появилась тенденция к изменению структуры посевных площадей, а также к их сокращению. Сельхозпроизводители стали переключаться с зерновых на более маржинальные культуры. «Более негативные тренды по сокращению посевных площадей мы наблюдаем в сегментах ржи и гречихи, — уточнила Пармухина. — Рожь уже довольно давно демонстрирует снижение рентабельности, поэтому аграрии в последние годы уменьшали ее посевы. За последние 10 лет посевы ржи сократились с 1,3 млн га до 0,3 млн га. В сегменте гречихи мы наблюдаем схожую тенденцию после хороших урожаев и переизбытка предложения, из-за чего довольно серьезно упали цены». Также есть некоторый тренд сокращения посевов кукурузы, который, считают в Techart, связан с погодными факторами, а также проблемами с семенами — зависимость от их импорта в сегменте кукурузы довольно существенная. Однако, несмотря на то что площади под зерновыми падают, явной просадки по объемам сбора не происходит благодаря росту урожайности, добавила Пармухина.



В то же время, увеличиваются площади под масличными, так как они более маржинальные. «Мы видим довольно серьезное расширение посевных площадей под рапсом, что связано с низкой базой, особенно если говорить про озимый рапс», — подчеркнула Пармухина. Тренд на увеличение площадей под масличными сохранится и в 2026 году, ожидают в Techart.



Пармухина напомнила, что агросектор вносит значительный вклад в экономику, обеспечивает рабочими местами население и продовольственную безопасность страны. При этом климатические факторы продолжат вносить коррективы в структуру растениеводства, усиливается вклад в сектор регионов Сибири, где сейчас появляется возможность выращивать больше продукции. В связи с этим меняется логистика, и еще более серьезными становятся проблемы, связанный с пропускной возможностью портов, перевалочными мощностями, нехваткой контейнеров и специальных вагонов, перечислила она.



«В последние годы аграрии сталкивались с большим количеством различных вызовов: климатических, экономических, конъюнктурных, — отметила она. — Это, конечно, меняло подходы к ведению бизнеса. Каждый раз необходимо анализировать происходящее, думать над использованием новых технологий». В то же время, непростая ситуация в экономике продолжает усугубляться, и 2026 год обещает быть сложным. Ожидается рост себестоимости продукции на фоне дальнейшего подорожания техники, энергоресурсов, логистики. Но при этом, отметила эксперт, Минсельхоз стремится сохранять необходимые меры государственной отрасли.



