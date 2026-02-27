«Агротек-промцентр» вложит 2,5 млрд рублей в производство в Липецкой области

Главная идея расширения — решение задач импортозамещения и укрепление продбезопасности ОЭЗ «Липецк»

«Агротек-Промцентр» (структура «Агротек») вложит 2,5 млрд руб. в расширение производства в ОЭЗ «Липецк». Об этом губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил в своем Telegram-канале. В пресс-службе «Агротек-Промцентра» «Агроинвестору» сообщили, что операционный хаб для бобовых и масличных культур будет запущен в 2026—2027 году, следующий этап — в 2027—2028-м — открытие цеха приемки и обмолота кукурузы в початках, специализированная сушилка. В этот же период планируется ввести хаб семян и агрохимии, комплекс по производству удобрений, а в 2028—2029 годах будет открыт хаб семян и удобрений. «Главная идея строительства подобных объектов (и, соответственно, инвестирования в дних) — решение задач импортозамещения и укрепление продовольственной безопасности страны», — уточнили в компании.



Соглашение об увеличении инвестиций в селекционно-семеноводческий комплекс в ОЭЗ «Липецк» было подписано в ходе ПМЭФ-2025, первое соглашение о сотрудничестве между местными властями и компанией «Агротек» было заключено в 2022-м. Проект планировалось реализовать за «два-три года». В том же году в регионе была зарегистрирована компания «Агротек-Промцентр», производство было запущено в феврале 2025 года. В первый этап его строительства было вложено 2 млрд руб. при изначально заявленных 1,5 млрд., писал «Коммерсантъ».



В рамках подписания соглашения в 2025 году Артамонов говорил, что селекционно-семеноводческий центр «Агротек-Промцентр» — это хороший пример успешного импортозамещения в стратегически важной для страны сфере. «Благодаря современным технологиям обработки и хранения семенного материала мы сможем обеспечить аграриев региона и страны качественным посевным материалом отечественной селекции», — отмечал он (цитата по «Коммерсанту»). Проектная мощность селекционно-семеноводческого комплекса — 30 тыс. т семян подсолнечника, кукурузы, сои и гороха в год. Предприятие является частью интегрированной системы, включающей селекционные площадки в Краснодарском крае и семеноводческое хозяйство «Карамышевское» в Липецкой области площадью 4,6 тыс. га.



