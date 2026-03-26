Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»
Россельхозбанк и Российская академия наук будут готовить кадры для АПК

Планируется создать экосистему, где наука, образование и бизнес работают в одной связке

Минсельхоз оценивает ежегодную потребность в кадрах в 160 тысяч человек
и Российская академия наук (РАН) заключили соглашение о сотрудничестве. Документ предполагает консолидацию усилий в области научно-технического развития и внедрения передовых технологий в АПК,  а также подготовку кадров и популяризацию современных достижений науки и техники. 

«Объединяя усилия с Российской академией наук, мы выводим работу по подготовке кадров в АПК на новый уровень — создаем экосистему, где наука, образование и бизнес работают в одной связке, — отметил председатель правления Борис Листов. — Это позволит нам не только закрывать текущие потребности в специалистах, но и формировать кадровый резерв АПК на годы вперед, надежно обеспечивая продовольственную безопасность и технологический суверенитет страны».

Президент РАН Геннадий Красников обратил внимание, что банк вносит постоянный, значимый вклад в подготовку научных кадров, в работу с талантливой молодежью, привлечение к исследованиям в области сельского хозяйства подрастающего поколения, начиная со школьной скамьи. «И конечно, большую ценность представляет постоянная поддержка, которую оказывает во внедрении высокотехнологичных разработок, в частности, связанных с IT-технологиями, нейронными сетями, — добавил он. — Рассчитываем, что это соглашение позволит нам эффективно выстроить совместную работу, позволит оказывать постоянную экспертную поддержку Россельхозбанку в реализации их проектов». 

Борис Листов напомнил, что в 2025 году был запущен сервис «Витрина научных проектов», который позволяет участникам отрасли находить и внедрять передовые решения для развития бизнеса. Платформа пополнится научными разработками и проектами институтов РАН, в том числе по ключевым для отрасли направлениям — селекции, генетики и биотехнологиям, считает он.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Михаил Мишустин по итогам своего выступления с отчетом в Госдуме поручил Минсельхозу, Минобрнауки и Минфину проработать вопросы кадрового обеспечения предприятий АПК и совершенствования системы подготовки работников сельского хозяйства. Предложения по вопросам, требующим решений правительства, должны быть внесены в кабмин не позднее 30 апреля.

По словам министра сельского хозяйства Оксаны Лут, ежегодная потребность российского АПК в кадрах составляет 160 тыс. человек. По расчетам Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления Президентской Академии (РАНХиГС), минимально отрасль нуждается в 200-250 тыс. специалистов. Минтруд оценивает, что до 2030 года российский АПК должен нанимать 130 тыс. человек в год.

