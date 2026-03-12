Инвестиции в основной капитал сельского хозяйства в 2025 году снизились на 3,6%

Инвестиции в основной капитал всех отраслей в целом в 2025 году снизились на 2,3% Freepik.com

Объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в 2025 году по сравнению с 2024-м снизился на 3,6%, сообщается в мартовском докладе Банка России «Региональная экономика». В 2025 году инвестиции в основной капитал в целом снизились на 2,3% год к году после существенного роста в 2021—2024 годах (в среднем +8,4%). «В отраслевом разрезе наибольший отрицательный вклад в годовую динамику инвестиций в основной капитал внесла сфера транспортировки и хранения. Кроме того, снижение продолжилось в сельском хозяйстве, а также наблюдалось в строительстве и торговле. Единственной отраслью с существенным ростом инвестиций осталась обрабатывающая промышленность», — говорится в документе.



В нем также уточняется, что представители сельскохозяйственной отрасли чаще других отмечали ограничивающее воздействие недостатка собственных средств. В этих условиях предприятия, инвестировавшие в 2025 году в качестве главного стимулирующего фактора выделили меры государственной поддержки, говорится в докладе. Аналитики Банка России в целом отмечают, что в разрезе источников финансирования в основной капитал продолжила расти доля собственных средств и кредитов банков, в то время как доли заемных средств других организаций и бюджетных средств несколько снизились.



Ключевым фактором, способствующим сохранению инвестиций в экономику без раздела на отрасли, оставалась достаточность собственных средств. По данным мониторинга предприятий Банка России, в 2025 году доля компаний, отметивших ограничивающее влияние нехватки собственных средств, не изменилась. Так, и в 2025-м и в 2024-м на это указали около трети предприятий. В то же время бизнес стал чаще сообщать о недостаточном спросе, особенно в обработке и торговле. Доля таких предприятий в целом по экономике за год выросла на 7 п.п., до 22%. Вместе с тем влияние дефицита квалифицированных кадров, неопределенности экономической ситуации, а к концу года — еще и уровня ставок по инвестиционным кредитам снизилось. Дополнительно инвестиционную активность стимулировали меры государственной поддержки, а также потребность в автоматизации производства.



Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков ожидает, что в 2026 году инвестиции в основной капитал увеличатся в номинальном выражении, однако темпы роста будут низкими. Среди подотраслей умеренный рост вероятен в растениеводстве, где государственная поддержка и экспортные программы стимулируют модернизацию техники и увеличение урожайности. Животноводство, требующее больших вложений в инфраструктуру, вероятно, покажет более слабый рост, а рыболовство и рыбоводство будут развиваться сдержанно, в основном за счет частных инвестиций и поддержки аквакультуры. «Основными ограничениями остаются дефицит собственных средств и высокие кредитные ставки, но сохраняющиеся программы господдержки и рост производства продукции создают условия для постепенного увеличения инвестиций. Таким образом, в 2026 году капиталовложения в сельское хозяйство России, хотя и остаются ограниченными, ожидаются умеренно растущими, с явным преимуществом для растениеводства», — прокомментировал Кабаков «Агроинвестору».



В конце прошлого года вице-президент, руководитель аналитического департамента Газпромбанка Дарья Снитко в ходе конференции «Агроинвестора» «Агрохолдинги России — 2025» говорила, что динамика инвестиций в растениеводство в физическом объеме (в единицах техники, квадратных метрах и т. п. ) сокращается на протяжении четырех лет. За девять месяцев 2025-го показатель снизился на 6,7% год к году. В то же время животноводство показывает рост как в номинальном, так и в физическом объеме. Впрочем, отмечала эксперт, как правило инвестиции в этом секторе сосредоточены на реновации и модернизации предприятий, а не на проектах с нуля. «По сути, сегодня практически только животноводство определяет динамику роста инвестиций в сельском хозяйстве», — говорила Снитко.



