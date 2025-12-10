Инвестиции в растениеводство сокращаются четвертый год подряд

АПК все еще в числе отраслей, который демонстрируют рост Татьяна Кулистикова

Динамика инвестиций в растениеводство в физическом объеме (в единицах техники, квадратных метрах и т. п. ) сокращается на протяжении четырех лет. За девять месяцев 2025-го показатель снизился на 6,7% год к году. Об этом рассказала вице-президент, руководитель аналитического департамента Газпромбанка Дарья Снитко в ходе конференции «Агроинвестора» «Агрохолдинги России — 2025». В то же время животноводство показывает рост как в номинальном, так и в физическом объеме. Впрочем, отметила эксперт, как правило инвестиции в этом секторе сосредоточены на реновации и модернизации предприятий, а не на проектах с нуля. «По сути, сегодня практически только животноводство определяет динамику роста инвестиций в сельском хозяйстве», — отметила Снитко. При этом АПК остается в числе отраслей, которые демонстрируют рост, — около 2,5%. Основной вклад в прирост ВВП сейчас дают предприятия оборонно-промышленного комплекса и импортозамещающее машиностроение.



В ходе своего выступления Снитко также отметила три ключевых макроэкономических фактора, влияющих в том числе на динамику АПК. Первый из них — рабочая сила, который, скорее всего, сохранит свою актуальность в 2026 году. Так, спрос на трудовые ресурсы растет, что приводит к конкуренции и повышению зарплат. При этом АПК относится к отраслям, которые эту проблему переживают особенно остро на протяжении последних трех лет. Это связано с тем, что средний уровень оплаты труда в целом по агросектору остается на достаточно низком уровне, хотя темпы их роста превосходят большинство отраслей российской экономики.



Второй макроэкономический аспект — «дорогие» деньги. По словам Снитко, сейчас практически все предприятия находятся в такой ситуации, когда инвестиции осуществляются в основном за счет внутренних ресурсов — накопленной прибыли. «При таких высоких ставках инвестиции и вообще активность инвесторов существенно снизились <...>, но, если взять прогнозы наших коллег макроэкономистов или самого Центробанка, который был опубликован в октябре, к концу следующего года ключевая ставка может составить от 9% до 14%», — сказала Снитко. Это высокий уровень, добавила эксперт. По ее мнению, показатель все же будет приближен к верхней границе, поскольку вызовов для инфляции по-прежнему много. В итоге дефицит кадров и высокая ключевая ставка приводят к тому, что экономика практически не показывает роста, а в 2026 году не исключено отсутствие роста ВВП на протяжении двух кварталов и более. Впрочем, пока все же рост фиксируется, хотя в номинальном выражении ВВП в течение четырех кварталов находится на практически неизменном уровне.



