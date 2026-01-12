Михаил Мишустин дал ряд поручений по развитию АПК

Ведомства рассмотрят возможность приоритетного оказания господдержки проектам, связанным с внедрением инновационных решений и научных разработок в АПК CNH

Премьер-министр Михаил Мишустин по итогам прошедшей в ноябре прошлого года стратегической сессии дал ряд поручений, касающихся экспорта продукции АПК. Так, Минтранс, Минсельхоз и Минстрой должны к 18 мая подготовить предложения по сокращению сроков реализации инфраструктурных проектов на внутренних водных путях для создания дополнительных каналов вывоза агропродукции, а также проработать вопрос формирования дифференцированных железнодорожных тарифов для ее перевозки с учетом текущих объемов производства, говорится на сайте кабмина.



Минсельхоз и Минфин при участии Российского экспортного центра не позднее 29 июня должны представить инициативы по обеспечению эффективного продвижения российской технологической продукции агропромышленного комплекса на зарубежные рынки. Также Минпромторгу, Минэкономразвития, Минсельхозу и Российскому экспортному центру поручено до 2 июля направить в правительство согласованные предложения по мерам для обеспечения продвижения российской продукции АПК на зарубежных электронных торговых площадках. Кроме того, Минсельхоз не позднее 27 января должен направить в правительство доклад о состоянии и достаточности мер для обеспечения взаимодействия с дружественными странами в части развития агроэкспорта.



Еще часть поручений касается создания единой цифровой платформы агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов с применением искусственного интеллекта. Она обеспечит интеграцию федеральных государственных информационных систем, позволит реализовать сервисную модель управления агрокомплексом, а также будет способствовать повышению уровня знаний в отрасли, включая образовательные программы, научные достижения и внедрение инноваций, отмечается в сообщении правительства.



Также Минсельхозу, Минфину и Минобрнауки поручено представить согласованные предложения о возможности приоритетного оказания господдержки проектам, связанным с внедрением инновационных решений и научных разработок в АПК. Кроме того, этим ведомствам совместно с Минэкономразвития предстоит проработать возможность использования механизмов, при которых часть налога на прибыль компаний, внедривших новые технологии в АПК, направляется на финансирование разработчика этих технологий для проведения новых исследований.



Еще ряд поручений посвящен укреплению трудовых ресурсов в АПК. В частности, Минобрнауки и Минсельхоз совместно с Минфином должны проработать вопрос увеличения нормативов бюджетного финансирования подготовки отраслевых специалистов по ветеринарии, зоотехнии, агроинженерии и биотехнологиям.



Совместно с Рособрнадзором они также рассмотрят необходимость установления особых требований к условиям реализации программ высшего образования в области сельского хозяйства в части кадрового и материально-технического обеспечения. Также Минсельхозу, Минэкономразвития и центру компетенций в сфере производительности труда поставлена задача проанализировать меры для повышения производительности труда в сельском хозяйстве, и оценить их достаточность для достижения целевых темпов ее роста.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

