Королевство Лесото будет сотрудничать с Россией для развития органического сельского хозяйства

Южно-Африканское Лесото будет сотрудничать с Россией для развития органического сельского хозяйства. Об этом рассказал посол Королевства при ФАО Теселе Масерибане на организованной НПП «Генезис» конференции «Технологии роста от Relict Organics», которая прошла в станице Ярославская Краснодарского края. После мероприятия компания договорилась с представителем государства об открытии там своего представительства.

Новосибирское научно-производственное предприятие «Генезис» занимается разработкой и производством органических продуктов для сельского хозяйства на основе гуминовых и фульвовых кислот под торговой маркой Relict Organics. Линейка продукции включает комплексные гуминовые препараты для растениеводства, животноводства и восстановления почв, применимые как для крупных производителей, так и для небольших ферм и личных подсобных хозяйств. В производстве используются инновационные технологии, передовое оборудование и качественное сырье, что минимизирует вредное влияние на почву. В России у компании три завода — в подмосковном Домодедово, Новосибирске и Краснодарском крае. Общая мощность производства органических удобрений — до 25 млн л в год. Продукция производится на основе леонардита, который содержится в верхнем слое угольного разреза на территории Сибири. Применение такого удобрения позволяет повышать урожайность на 10-30% (в зависимости от культур) в самых сложных климатических условиях.

Для региона Южной Африки одной из важных задач является создание стоимости в сельском хозяйстве и пищевой промышленности, а также организация продовольственной системы. «Исследования рынков продуктов питания и продовольственных систем подтверждают, что инвестиции в цепочку создания стоимости в пищевой промышленности региона открывают огромные бизнес-возможности», — подчеркнул Масерибане. Сельское хозяйство является основой экономики Южной Африки. Большинство людей, особенно в сельской местности, зависят от него как источника средств к существованию, отметил посол. При этом численность населения региона составляет более 300 млн человек, что открывает большие рыночные возможности для инвесторов.

Спрос на продукты питания в Южной Африке очень высок: по данным ФАО, в странах Африки к югу от Сахары в 2011 году количество недоедающих людей составляло порядка 30%, тогда как средний показатель по миру — 16%. «Поэтому необходимо сосредотачиваться на продуктах питания, которые богаты питательными веществами и нутриентами и могут хорошо адаптироваться к климатическим условиям нашего региона», — отметил Масерибане. Таким образом, инвестиции в выращивание традиционных органических африканских продуктов питания по низкой цене — условие достижения пищевой безопасности в регионе.Сейчас в регионе завершается создание бизнес-платформы SADA (South Africa in the Digital Age), которая станет основой регионального центра, охватывающего всю цепочку создания стоимости продовольствия: сельское хозяйство, переработку, маркетинг, продажу местных продуктов и товаров, произведенных на их основе. Для этого в регионе достаточно земли и чистой воды, позволяющей организовать орошение.

Масерибане уточнил, что именно Лесото считается «водонапорной башней», которая поставляет значительные объемы воды из реки Оранжевая в другие части Южной Африки. Еще одна причина — множество налоговых льгот для продуктов, производимых и продаваемых в регионе. Это означает, что большинство товаров, производимых, например в Зимбабве, не будет облагаться пошлиной и может беспрепятственно поставляться в страны Южной Африки, в том числе в Лесото. Кроме того, для компаний, продвигающих экологическую и социальную политику управления бизнесом (ESG), в Африке предусмотрены налоговые льготы, а также программа зеленых инвестиций, которая финансируется Африканским банком развития. Еще одно преимущество региона для ведения сельскохозяйственной деятельности — низкая себестоимость производства, которая способствует получению высокой рентабельности и прибыльности. Непосредственно Лесото привлекательно для инвестиций в органическое земледелие.

Страна расположена в высокогорной экологической зоне с умеренным климатом, достаточным количеством осадков что благоприятствует производству как основных, так и высокоценных садовых культур. Хотя натуральное хозяйство в стране по-прежнему распространено, потенциал для коммерческого земледелия становится все более очевидным. В стране преобладает молодое население, улучшаются социально-экономические возможности жителей страны, в том числе малообеспеченных. Это дает дополнительный потенциал роста рынка. «Существуют также возможности для обеспечения питанием школьников, военнослужащих, пациентов больниц», — добавил Масерибане. По информации посла, благодаря этим преимуществам, валовая прибыль компаний, связанных с сельским хозяйством в Лесото, может варьироваться от $100 тыс. до более чем миллиона долларов, в зависимости от выращиваемых культур и направления.

Сейчас в Лесото начинают проект, под который выделено более 200 га земли. «Мы покажем команде “Генезис” этот участок», — пообещал Масерибане. Он уточнил, что компания привлекла внимание руководства страны, так как ее усилия как производителя органических инновационных удобрений направлены на улучшение доступности питательных веществ и повышение урожайности без использования химикатов, которые негативно влияют на здоровье почвы. Он заверил, что опыт компании непременно будет применен в Лесото. Представитель ФАО призвал и другие российские компании, деятельность которых будет способствовать развитию в регионе производства органической продукции, воспользоваться возможностью сотрудничества с SADA и предоставить необходимые ресурсы, технологии и технику для удовлетворения региональных сельскохозяйственных потребностей.

