Для сельского хозяйства самые важные технологии — это искусственный интеллект и интернет вещей «Ростелеком»

К 2030 году на 90% агропредприятий будут внедрены цифровые решения.



Такой прогноз был озвучен на организованной «Сбером» конференции «Прикладные цифровые решения в АПК — 2025». По информации экспертов «Агропромцифры», сейчас цифровые технологии используют около 40% российских агропредприятий. «К 2030 году перед нами стоит цель цифровизировать сферу порядка 90% компаний, работающих в секторе», — сказала гендиректор «Агропромцифры» Ольга Чебунина. Задача цифровых инструментов, уточнила она, — повысить объемы производства и снизить себестоимость.



Цифровая трансформация способна радикально изменить экономику и бизнес-модели компании, уверен управляющий директор Департамента развития корпоративного бизнеса «Сбера» Дмитрий Трофимов. «И если посмотреть на деньги, которые в мире зарабатывает бизнес, то они коррелируют с эволюцией технологий. То есть, технологии позволяют бизнесу зарабатывать больше, заставляют потребителей тратить больше», — подчеркнул он. Появляется возможность общаться с большим количеством поставщиков, уходить от посредников.



Для сельского хозяйства, считает он, самые важные технологии — это искусственный интеллект и интернет вещей. «Интернет вещей — это аналитика будущего. Мы все управляем по ретроспективе, смотрим аналитику за неделю, за месяц, за квартал, за год. И если мы подключим все физические части нашего процесса в сеть, то сможем управлять этим процессом по факту. То есть, интернет вещей — это технология, которая позволяет управлять не по ретроспективе, а по факту», — подчеркнул Трофимов.



Цель любой технологической революции — заменить человека, добавил он. Это особенно важно в агросекторе, где наблюдается серьезный дефицит кадров. Технологии, отметил Трофимов, позволяют запускать новые проекты и масштабировать выпуск продукции быстрее и в большем количестве. А цифровые сервисы со временем становятся дешевле и при этом продолжают совершенствоваться. В числе основных целей, которые преследуют предприятия АПК, внедряя цифровые технологии, по информации Трофимова, — это рост выручки, сокращение затрат, повышение операционной эффективности.



Среди значимых цифровых проектов участники конференции отметили разработку «Агропромцифрой» совместно с локальными партнерами платформы по сбору данных с частных метеостанций в Татарстане. Трофимов поделился кейсом тепличного предприятия, где для подсветки используется 50 тыс. ламп, которое, внедрив ИИ для управления освещением, уменьшило расходы на световое оборудование на 30%. «А затраты на освещение — основные затраты в тепличном хозяйстве», — подчеркнул эксперт.



Одна из проблем, с которой сталкиваются разработчики цифровых решений — его популяризация, которую приходится проводить на разных площадках для донесения ценности до конечного потребителя. Чтобы решить эту проблему, «Агропромцифра» совместно с Центром компетенций планирует создать маркетплейс цифровых решений, чтобы товаропроизводители в едином пространстве видели все предложения и могли понять, насколько каждое из них им подходит. Можно будет сравнивать решения, выбирать по своим потребностям, получать консультационную поддержку.



Это, считают инициаторы проекта, позволит сэкономить время, а в перспективе — и деньги сельхозпроизводителей. Чебунина уточнила, что предлагаемые на маркетплейсе решения будут не «сырые», а полностью доработанные и верифицированные на площадке «Агропромцифры». Уже подобран достаточно большой портфель таких предложений, а непосредственно маркетплейс будет запущен уже декабре этого года, дальше он будет наполняться новыми IT-продуктами.



