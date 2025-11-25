Число вакансий в сельском хозяйстве за год выросло на 135%

Самая востребованная профессия — агроном М. Стулов / Ведомости

За 10 месяцев 2025 года число вакансий для работников сельского хозяйства в России увеличилось на 135%. Среднее зарплатное предложение увеличилось на 16%, до 72 тыс. руб/мес. В топ регионов с наибольшей динамикой прироста этого показателя вошли ПФО (+24%), СЗФО (+21%), ЮФО (+16%) и СКФО (+16%), следует из совместного исследования селекционно-семеноводческой компании RUSEED и сервиса «Авито Работа» о ситуации с кадрами в российском растениеводстве в этом году.



При этом в первом полугодии 2025-го количество вакансий в сфере сельского хозяйства увеличилось на 24% год к году. Активнее всего в отрасли стали искать агрономов — число вакансий на сервисе для них выросло на 35%, а средняя предлагаемая зарплата для данной специальности уже достигла 100 тыс. руб./мес. Востребованными остаются и офисные специалисты в сфере растениеводства: логисты, менеджеры по продажам, маркетологи. По этим вакансиям также отмечается рост предлагаемой оплаты по сравнению с предыдущим годом. Среднее зарплатное предложение для менеджера по продажам в растениеводстве на «Авито Работе» составляет 90 тыс. руб., логиста — 83 тыс. руб. в месяц.



Востребованными также являются научные и исследовательские кадры — ученые, исследователи в области селекции. Это специальности на стыке с фармацевтикой и биотехом, поэтому за таких специалистов идет межотраслевая конкуренция. Чтобы выиграть ее, необходимо популяризировать аграрные профессии на уровне школьников и студентов, чем активно занимаются большинство крупных работодателей отрасли.



Кадровый вызов в отрасли решают за счет расширения границ найма и гибкой системы привлечения специалистов всех возрастов. В исследуемый период на 45% увеличилось число вакансий агрономов для студентов с различными вариантами занятости. Наибольший рост средних зарплатных предложений для них отмечается в Приволжском, Сибирском и Центральном федеральных округах. При этом все чаще работодателей интересуют кандидаты с цифровыми компетенциями, которые умеют работать с программами и платформами, в том числе использующими искусственный интеллект.



По данным опроса сотрудников компании RUSEED, главный мотивирующий фактор для 48% опрошенных — интерес к сельскому хозяйству в целом, для 26% — стабильный заработок, гарантии и соцпакет, для 12% — желание принести пользу стране.



«Ситуация с кадрами в нашей отрасли меняется. Мы уже знаем, где найти просто хорошего растениевода. Благодаря совместным усилиям государства, учебных заведений и бизнеса, таких специалистов становится больше», — отмечает управляющий партнер селекционно-семеноводческой компании RUSEED Марк Гехт. По его словам, фокус компании смещается в сторону работников не только с аграрными, но и с цифровыми компетенциями — нужны специалисты, умеющие работать с базами данных, платформами, системами искусственного интеллекта.



Гендиректор компании «Агропромцифра» Ольга Чебунина отмечает, что ключевые технологические тренды меняются быстрее, чем адаптируются образовательные программы. Так, всего два года назад акцент был на больших данных, сейчас в приоритете ИИ, IoT и платформенные решения, а завтра появятся новые технологии, требующие таких же быстрых изменений в подготовке кадров. Учитывая стремительное развитие технологий, специалисты, работающие на стыке АПК и ИT, должны обладать уникальными компетенциями, и принципиально важно, во-первых, уметь быстро переподготовить сотрудников. «Аграрии должны не просто осваивать новые инструменты, но и понимать их практическую пользу для повседневной работы, — уверена эксперт. — Во-вторых, важна цифровизация как инструмент повышения производительности. При этом цифровизация — не самоцель, а средство для увеличения производительности труда и снижения себестоимости сельхозпродукции. Третья задача — интеграция новых навыков в образование от средней школы до программ переквалификации».



По мнению Чебуниной, через пять лет будут особенно востребованы цифровые агрономы — те, кто видит не только урожай, но и его алгоритм, инженеры по агророботам — от доильных систем до беспилотных тракторов, аналитики агроданных — превращающие спутниковые снимки в решения, специалисты по устойчивому земледелию и т. д.



Директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда говорит, что для решения кадрового голода в АПК нужно, во-первых, повышать уровень цифровизации, автоматизации, а также производительности труда. Однако это требует значительных затрат. Второй пункт — пересмотр политики привлечения сезонных работников. По словам эксперта, сотрудники крайне редко готовы переезжать в сельскую местность из городов с низким уровнем безработицы, поэтому речь идет о внутренней или внешней миграции, а также миграции из малых городов в села.



Людей может мотивировать высокая зарплата и недостаток рабочих мест в крупных населенных пунктах, продолжает Шагайда. Однако жизнь в селе — это не только работа. «Это образ жизни. Чтобы жить в селе на уровне обычной городской жизни, нужно быть богатым и здоровым», — сказала она «Агроинвестору», добавив, что работа на селе может вызвать определенные неудобства у городских жителей. Впрочем, многим такой образ жизни может показаться привлекательным, поэтому популяризировать профессии сельского хозяйства следует и в городе, подчеркнула эксперт.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

