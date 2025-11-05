разделы

СберАналитика: зарплаты в агропроме растут быстрее, чем в целом по экономике

За год они увеличились на 14,3%

Уровень доходов в отрасли существенно зависит от специализации
По данным СберАналитики, представленным на отраслевой конференции «Прикладные цифровые решения в АПК — 2025», средняя зарплата в российском агропроме по итогам девяти месяцев 2025 года достигла 81,4 тыс. руб. — это на 14,3% больше, чем год назад. В среднем по экономике рост составил 8,7%. Медианная зарплата в сельском хозяйстве, отражающая доходы большинства работников отрасли, составила 63,9 тыс. руб. (плюс 10,1%)

Согласно исследованию, среди регионов по уровню средней заработной платы в сельском хозяйстве лидируют Камчатский край (195,1 тыс. руб.), Мурманская область (168,9 тыс. руб.), Приморский край (160,5 тыс. руб.), Москва (157,4 тыс. руб.) и Сахалинская область (138,5 тыс. руб.). Высокие доходы аграриев на Крайнем Севере и Дальнем Востоке объясняются более высокой стоимостью жизни в этих регионах. 

Больше всего за прошедший год зарплаты в АПК увеличились в Забайкальском крае (+29,1%), Удмуртии (+26,6%), Свердловской области (+23,1%), Татарстане (+21,2%) и Омской области (+21%), сравнили аналитики.

При этом уровень доходов в отрасли существенно зависит от специализации. Лидирует рыболовство и рыбоводство со средней зарплатой 163,1 тыс. руб. (плюс 5,2% за год), тогда как в лесоводстве и лесозаготовках доход более чем в два раза ниже — 77 тыс. (плюс 6,9%). В растениеводстве и животноводстве средняя зарплата за год выросла на 10,5%, до 76,3 тыс. руб. 

Ранее «Агроэксперт» со ссылкой на исследовании «Авито Работы» писал, что число вакансий в сельском хозяйстве летом увеличилось на 85%. Больше всего вырос спрос на сборщиков урожая — почти в два раза. Вакансий скотников и дояров стало больше на 79% и на 71%, спрос на сельскохозяйственных рабочих возрос на 55%. На 32% увеличилось количество вакансий обвальщиков мяса. Среднее зарплатное предложение, согласно оценкам сервиса, выросло на 16%, до 74316 руб. в месяц.

