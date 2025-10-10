РСХБ: в АПК растет спрос на технологические специальности

Работодатели ценят сочетание цифровой грамотности и практических знаний у специалистов Freepik.com

На круглом столе «Кадры для АПК: текущее состояние и перспективы» в ходе выставки «Золотая осень» Россельхозбанк (РСХБ) представил аналитику о кадровом потенциале АПК на основе данных с карьерной платформы «Я в Агро». Главный тренд этого года — растущий спрос на технологические специальности при сохраняющейся высокой потребности в квалифицированных кадрах, отметили специалисты банка.



Анализ платформы «Я в Агро» подтверждает сильную региональную концентрацию кадров: лидерами являются Краснодарский край (22% вакансий), Московская (15%) и Ростовская (10%) области. При этом в Нечерноземье и на Дальнем Востоке технологических специалистов гораздо меньше (до 3% резюме). Кроме того, платформа «Я в Агро» фиксирует рост интереса к агросектору со стороны молодых специалистов: значительная доля активных кандидатов — это выпускники сельхозвузов, что говорит о повышении престижа агропрофессий.



По данным РСХБ, сейчас работодатели ценят сочетание цифровой грамотности и практических знаний у специалистов. При этом, согласно данным платформы, 78% кандидатов имеют опыт работы с классической техникой, 62% — знают отраслевые стандарты (ГОСТ, СанПиН), 35% активных соискателей обладают навыками анализа данных урожайности, 15% (в основном молодежь) — умеют базово программировать.



Ранее в ходе пленарного заседания выставки «Золотая осень» министр сельского хозяйства Оксана Лут напомнила, что агрокомплексу ежегодно необходимо 160 тыс. человек кадрового пополнения. «Нам нужно 160 тыс. человек в год для обновления нашей отрасли, потому что 150 тыс. у нас уходит, 10 тыс. нам нужно на рост для достижения плановых показателей. Поэтому, с одной стороны, нужно повышать производительность за счет цифровизации, с другой — убирать работу из рутинных секторов», — отметила она. Сейчас в АПК работает около 6,4 млн человек и важно сохранять эту численность, чтобы при повышении производительности труда выпускать необходимые объемы продукции, добавила министр.



