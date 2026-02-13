Рынок M&A сделок в АПК в 2026 году может активизироваться

Продавцы и покупатели по-разному оценивают активы и не всегда могут договориться Е. Разумный / Ведомости

В этом году рынок сделок M&A в АПК может активизироваться. Это будет происходить благодаря уменьшению ключевой ставки ЦБ, а также сохранению низких цен на сельхозпродукцию, отметили спикеры конференции «Где маржа — 2026», организованной Институтом конъюнктуры аграрного рынка. Сельскохозяйственный бизнес, несмотря на то, что он имеет определенные риски, всегда будет пользоваться спросом, особенно у инвесторов, которые имеют опыт работы в этом направлении. В 2025 году, по данным BEFL, количество публичных сделок не уменьшилось, но сильно сократился их размер — примерно в два раза.



Сегодня в России около 80 млн га посевных площадей. «И мы видим, что из года в год идет укрупнение рынка владельцев земли», — отметил управляющий директор BEFL Владислав Новоселов. Сейчас у крупнейших землевладельцев — предприятий, которые владеют свыше 100 тыс. га земли — в сумме находится около 19 млн га посевных площадей, и по итогам 2026 года, считают в BEFL, этот показатель вполне может приблизиться к 19,5 млн га, а может, даже больше.



В то же время, подчеркнул Новоселов, на долю КФХ приходится 61% посевных площадей, однако по регионам она распределяется неравномерно. Например, в Орловской области на долю КФХ и малых предприятий приходится 35% посевных площадей, а 50% сконцентрировано у крупных холдингов. В Сибири, напротив, доля малых участников бизнеса приближается к 80%.



Доходность агросектора с сезона-2021/22 пошла вниз, напомнил Новоселов, а стоимость актива — это отражение той доходности, которую он приносит. В то же время, например, в США, где стоимость сельхозпродукции тоже снижается, земля растет в цене. «В первую очередь из-за того, что земля — это самостоятельный инвестиционный актив, и в той турбулентности, которая происходит на валютных рынках и на рынке драгметаллов, земля является некой альтернативной инвестицией, что как раз поддерживает цены на сельхозземли», — пояснил Новоселов.



Ключевая проблема, которая сложилась сегодня на российском рынке сделок в агросекторе — это достаточно значимое увеличение количества предложений по продаже активов и в растениеводстве, и в других секторах, но снижение количества сделок. Причина этого — различие в понимании сторонами стоимости активов. «Покупатели, как правило, исходят из доходной модели и текущей ключевой ставки, а многие продавцы продолжают исходить от того, сколько этот актив приносит дохода, сколько стоит гектар земли, сколько необходимо будет проинвестировать в актив», — рассказал Новоселов. Со снижением ключевой ставки, считает он, вероятность договоренностей будет расти.



Управляющий директор по работе с предприятиями АПК и пищевой промышленности «Альфа-банка» Сергей Андреев отметил, что при расчете стоимости сельхозактивов банк исходит из текущей возможности этим активом обслуживать долг.



Директор по развитию агроактивов фонда Goodness Foods Capital Кирилл Ершов, сказал, что в компании столкнулись со снижением доходности в растениеводческом бизнесе. И без создания перерабатывающих мощностей, только на производстве сырья, работать сегодня неэффективно. Компания смотрит на активы, которые позволят ей органически расти в регионах присутствия — Ставрополье, Тамбовской области, Подмосковье в Забайкалье, — оценивает предложения. «И действительно, есть большой разрыв между покупателем и продавцом», — подтвердил топ-менеджер. Продавцы смотрят на то, сколько они вложили в бизнес и хотят вернуть эти деньги, а покупателю важно, сколько он заработает на своем приобретении. «Но сближение позиций — это вопрос профессионализма менеджмента, переговорщиков, финансистов, производственников. Так как у нас сформирована профессиональная команда, мы находим это сближение по ряду вопросов», — добавил Ершов.



Другие факторы, которые влияют на стоимость бизнеса — минимальная дивидендная доходность, ограничения по долгу или по внешним инвестициям, которые фонд готов сделать в этот бизнес, добавил гендиректор «Гуднесс Фудс Агро Менеджмент» Григорий Сметанин. «Бизнес, по большому счету, можно купить за рубль, взяв на себя долг продавца, инвестировать в него большие деньги, и в итоге все равно прийти к тому, что инвестированный капитал нужно возвращать с определенной доходностью», — отметил он.



«Тамбовагропромхимия» пришла в бизнес по покупке земли в 2000-х годах с 200 га, сейчас у компании 40 тыс. га в Тамбовской области, рассказал ее руководитель Валерий Солопов. Сейчас копания продолжает рассматривать предложения о продаже активов, однако, хотя предложений на рынке много, в основном они «пустые», в частности, у продавца может даже не быть документов для прозрачного проведения сделки.



Справедливая стоимость, считает Солопов — это нечто среднее между стоимостью земли и техники и показателей EBITDA. При этом, подчеркнул он, важно, сколько людей живет в селе, где приобретается актив, есть ли там кадры. «Мы можем купить технику, здание построить, но если там в месте приобретения актива нет кадров, мы их туда ниоткуда не привезем», — обратил внимание руководитель. В этом году, считает он, предложений о продаже, по крайней мере, в Тамбовской области, будет немало: погодные условия благоприятные, влаги в почве будет много, урожай ожидается хороший, а цены на сельхозпродукцию низкие.



