Правительство продолжит контролировать поставки сельхозтехники аграриям

Главные проблемы на рынке сельхозтехники — сжатие спроса и высокие ставки по кредитам

Продажи российской сельхозтехники на внутреннем рынке в январе-сентябре снизились на 26,5%
Правительство продолжит контролировать динамику поставок сельхозтехники аграриям, сказал вице-премьер Дмитрий Патрушев в ходе правительственного часа в Госдуме. По его словам, тенденция к снижению ее закупок вызывает обеспокоенность, эта тема поднимается на каждой встрече с депутатами. «Работа по нивелированию сложившейся ситуации ведется», — заверил он.

Энерговооруженность аграриев — важный фактор роста эффективности АПК, отметил Патрушев, поэтому сохраняются инструменты поддержки. «У Минпромторга это субсидии производителям. У Минсельхоза для стимулирования спроса есть льготный лизинг и льготные кредиты», — напомнил вице-премьер. Глава Минпромторга Антон Алиханов добавил, что ведомство предложило в 2026 году увеличить финансирование программы 1432, по которой аграрии приобретают технику со скидкой, на 1 млрд руб., до 11 млрд руб. Кроме того, в следующем году ведомство планирует направить дополнительные средства от утилизационного сбора на докапитализацию «Росагролизинга», также будет продолжена программа лизинга по линии ДОМ.РФ. 

Главные проблемы на рынке сельхозтехники, по словам Алиханова, — это сжатие спроса и высокие ставки по кредитам, что по сути привело отрасль к рецессии. «Растоваривание складов наших производителей и дилеров идет медленно», — признал он, отметив, что участие государства и скидки от производителей или дилеров зачастую позволяет довести размер дисконта до 70% от начальной цены. При этом Алиханов считает, что производители техники имеют определенный запас финансовой прочности и могут самостоятельно делать скидки на свою продукцию, чтобы продать машины. «Давайте посмотрим на накопленную прибыль наших производителей сельхозтехники. Действительно, если вы хотите получить хоть какую-то выручку — продайте со скидкой свою технику, которая у вас скопилась на складах в избыточном количестве», — поддержал его позицию Патрушев.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) с 2023 года по поручению правительства совместно с Минпромторгом и с Минсельхозом ведет проверку цен на российскую сельхозтехнику. «Отечественные производители занимают доминирующее положение на рынке и подпадают под антимонопольный контроль. Вместе с тем, в результате проверок мы не обнаружили экономически необоснованных цен. Мы не обнаружили монопольно высоких цен и нарушения антимонопольного законодательства», — сказал глава службы Максим Шаскольский, выступая в Госдуме.

По данным ассоциации «», продажи российской сельхозтехники на внутреннем рынке в январе-сентябре снизились на 26,5% и составили 114,3 млрд руб. Темпы падения продолжили замедляться: по итогам первого квартала этого года продажи упали на 32,9% в годовом выражении, до 38,3 млрд руб., за первое полугодие — на 32,1%, до 75,6 млрд руб., по итогам января-июля — на 30,2%, до 89,4 млрд руб.

