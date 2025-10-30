Темп падения продаж сельхозтехники продолжил замедляться

Больше всего по итогам первых девяти месяцев сократились продажи зерноуборочных комбайнов «Ростсельмаш»

Продажи российской сельхозтехники на внутреннем рынке в январе-сентябре снизились на 26,5% и составили 114,3 млрд руб., приводит «Интерфакс» данные ассоциации «Росспецмаш». Темпы падения продолжили замедляться: по итогам первого квартала этого года продажи упали на 32,9% в годовом выражении, до 38,3 млрд руб., за первое полугодие — на 32,1%, до 75,6 млрд руб., по итогам января-июля — на 30,2%, до 89,4 млрд руб.



Больше всего по итогам первых девяти месяцев сократились продажи зерноуборочных комбайнов — на 42,1%, до 1570 штук. На 36,5%, до 1971 единицы, упали поставки сельскохозяйственных тракторов. Продажи борон и сеялок уменьшились на 18,4%, до 2174 штуки и на 5,6%, до 2481 единицы соответственно. Опрыскивателей за январь-сентябрь было продано 739 штук — на 13,2% меньше, чем годом ранее, косилок — 1733 (минус 16,7%), жаток — 1760 (минус 6%), культиваторов — 1397 (минус 9,8%). На 36% упали продажи пресс-подборщиков, до 673 единиц, на 39,2% — зерноочистительных машин, до 474 штук. В то же время, как следует из данных «Росспецмаш», за январь-сентябрь на 0,4% выросли продажи плугов, до 1880 штук; на 39,2%, до 270 единиц увеличились поставки машин для внесения удобрений.



Факторами давления на рынок остаются высокая ключевая ставка, низкая доходность аграриев и недостаточное финансирование «Программы 1432» (субсидирование продаж техники со скидкой), отмечает ассоциация. «Росспецмаш» выступает за ее ежегодное финансирование в объеме не менее 20 млрд руб. в 2025—2035 годах, в этом году на нее было выделено 10 млрд руб. На днях в ходе расширенного заседания комитета Госдумы по аграрным вопросам глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил, что в 2026 году финансирование «Программы 1432» добавят 1 млрд руб., до 11 млрд руб. К середине следующего года ведомство надеется увеличить финансирование программы до 12 млрд руб.



Также для поддержки отрасли «Росспецмаш» предлагает вернуть «Программу 1269» о гарантии обратного выкупа продукции отечественных машиностроителей, которая применялась для поддержки экспорта, и направлять на эту меру ежегодно по 1 млрд руб. до 2035 года. Кроме того, за счет средств федерального и региональных бюджетов, а также через льготный лизинг должна приобретаться только российская сельхозтехника российского производства, считают в ассоциации. Важна и поддержка сельхозпроизводителей: необходимо не только пересматривать экспортные пошлины на зерно, но и оказывать дополнительную помощь аграриям для увеличения экспорт их продукции, уверены в объединении. При этом сейчас «Росспецмаш» не видит предпосылок к тому, что динамика отгрузок российской сельхозтехники в следующем году будет выше, чем в этом.



В середине октября в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства первый вице-премьер Денис Мантуров отмечал, что негативные тенденции, связанные с падением спроса на сельхозтехнику, которые нарастали с конца прошлого года, удалось сломить. По его словам, в целом по всей номенклатуре сельхозтехники отмечается постепенное смягчение просадки темпов отгрузок. «Отдельно вместе с ФАС внимательно отслеживаем цены на сельхозтехнику. Ведется регулярный мониторинг. Претензий от покупателей на сегодняшний день не поступало», — сказал в ходе совещания Мантуров.



Глава ФАС Максим Шаскольский, выступая на расширенном заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам, отметил, что в этом году служба не установила необоснованного повышения стоимости сельхозтехники, в период с 2023 по 2025 годы рост цен производителей был на уровне инфляции и не превышал 10%.



