Темп падения продаж сельхозтехники продолжил замедляться

Однако они все еще более чем на четверть ниже прошлогодних

Больше всего по итогам первых девяти месяцев сократились продажи зерноуборочных комбайнов
Продажи российской сельхозтехники на внутреннем рынке в январе-сентябре снизились на 26,5% и составили 114,3 млрд руб., приводит «Интерфакс» данные ассоциации «». Темпы падения продолжили замедляться: по итогам первого квартала этого года продажи упали на 32,9% в годовом выражении, до 38,3 млрд руб., за первое полугодие — на 32,1%, до 75,6 млрд руб., по итогам января-июля — на 30,2%, до 89,4 млрд руб.

Больше всего по итогам первых девяти месяцев сократились продажи зерноуборочных комбайнов — на 42,1%, до 1570 штук. На 36,5%, до 1971 единицы, упали поставки сельскохозяйственных тракторов. Продажи борон и сеялок уменьшились на 18,4%, до 2174 штуки и на 5,6%, до 2481 единицы соответственно. Опрыскивателей за январь-сентябрь было продано 739 штук — на 13,2% меньше, чем годом ранее, косилок — 1733 (минус 16,7%), жаток — 1760 (минус 6%), культиваторов — 1397 (минус 9,8%). На 36% упали продажи пресс-подборщиков, до 673 единиц, на 39,2% — зерноочистительных машин, до 474 штук. В то же время, как следует из данных «», за январь-сентябрь на 0,4% выросли продажи плугов, до 1880 штук; на 39,2%, до 270 единиц увеличились поставки машин для внесения удобрений.

Факторами давления на рынок остаются высокая ключевая ставка, низкая доходность аграриев и недостаточное финансирование «Программы 1432» (субсидирование продаж техники со скидкой), отмечает ассоциация. «» выступает за ее ежегодное финансирование в объеме не менее 20 млрд руб. в 2025—2035 годах, в этом году на нее было выделено 10 млрд руб. На днях в ходе расширенного заседания комитета Госдумы по аграрным вопросам глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил, что в 2026 году финансирование «Программы 1432» добавят 1 млрд руб., до 11 млрд руб. К середине следующего года ведомство надеется увеличить финансирование программы до 12 млрд руб.

Также для поддержки отрасли «» предлагает вернуть «Программу 1269» о гарантии обратного выкупа продукции отечественных машиностроителей, которая применялась для поддержки экспорта, и направлять на эту меру ежегодно по 1 млрд руб. до 2035 года. Кроме того, за счет средств федерального и региональных бюджетов, а также через льготный лизинг должна приобретаться только российская сельхозтехника российского производства, считают в ассоциации. Важна и поддержка сельхозпроизводителей: необходимо не только пересматривать экспортные пошлины на зерно, но и оказывать дополнительную помощь аграриям для увеличения экспорт их продукции, уверены в объединении. При этом сейчас «» не видит предпосылок к тому, что динамика отгрузок российской сельхозтехники в следующем году будет выше, чем в этом.

В середине октября в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства первый вице-премьер Денис Мантуров отмечал, что негативные тенденции, связанные с падением спроса на сельхозтехнику, которые нарастали с конца прошлого года, удалось сломить. По его словам, в целом по всей номенклатуре сельхозтехники отмечается постепенное смягчение просадки темпов отгрузок. «Отдельно вместе с ФАС внимательно отслеживаем цены на сельхозтехнику. Ведется регулярный мониторинг. Претензий от покупателей на сегодняшний день не поступало», — сказал в ходе совещания Мантуров.

Глава ФАС Максим Шаскольский, выступая на расширенном заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам, отметил, что в этом году служба не установила необоснованного повышения стоимости сельхозтехники, в период с 2023 по 2025 годы рост цен производителей был на уровне инфляции и не превышал 10%.

