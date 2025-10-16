разделы

реклама

журналы

Конференция «Агрохолдинги России — 2025»
Конференция «Агрохолдинги России — 2025»

Денис Мантуров: продажи сельхозтехники растут

Правительство и ФАС отслеживают динамику цен на нее

| Агроинвестор |

Продажи комбайнов «Ростсельмаш» после падения отгрузок на 50% в первом полугодии, в августе вышли в небольшой плюс
Продажи комбайнов «Ростсельмаш» после падения отгрузок на 50% в первом полугодии, в августе вышли в небольшой плюс

Негативные тенденции, связанные с падением спроса на сельхозтехнику, которые нарастали с конца прошлого года, удалось сломить. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства. «Начиная с июня текущего года мы месяц к месяцу фиксируем рост продаж российской техники, причем в августе объемы реализации превысили аналогичные показатели прошлого года», — отметил он.

В частности, продажи комбайнов «» после падения отгрузок на 50% в первом полугодии, в августе вышли в небольшой плюс на уровне 1,7%, а по оперативным данным сентября, объемы превысили прошлогодние значения почти на 45%, рассказал Мантуров. «Хорошая динамика по прицепной и навесной технике. По тракторам с учетом волатильности и сезонности рассчитываем на улучшение ситуации к концу года», — добавил он.

По словам первого вице-премьера, в целом по всей номенклатуре сельхозтехники отмечается постепенное смягчение просадки темпов отгрузок. Стабилизировать ситуацию удается за счет комплексного применения механизмов поддержки спроса. Так, на «Программу 1432» (субсидирование продаж техники со скидкой) в этом году предусмотрено 10 млрд руб. «Правительство упростило правила предоставления субсидий. Отдельно увеличили размер скидки и выделили сублимиты на технику, не защищенную утильсбором, а также на нишевую и дорогостоящую технику для селекции», — пояснил Мантуров.

Также действует новый инструмент льготного лизинга через облигации «ДОМ.РФ», уже реализовано свыше 300 единиц техники. «Не меньший объем запланирован по поставкам аграриям за счет докапитализации “Росагролизинга”, а Минпромторг передал в капитал “Росагролизинга” 4,3 млрд руб.», — добавил Мантуров. Он подчеркнул, что спрос на лизин увеличился благодаря льготной ставке максимум в 12%.

«Отдельно вместе с ФАС внимательно отслеживаем цены на сельхозтехнику. Ведется регулярный мониторинг. Претензий от покупателей на сегодняшний день не поступало, — сказал в ходе совещания Мантуров. — Отмечу, что в рамках “Программы 1432” все цены на российскую технику заранее фиксируются и их актуализация проводится раз в год в пределах индекса цен производителей. Предельные цены также зафиксированы в балансе приобретения и производства российской и белорусской техники на период 2025—2030 годов».

По данным ассоциации «», отгрузка отечественной сельхозтехники на внутренний рынок в январе — июле (последние доступные данные) в годовом выражении снизились на 30,2% до 89,4 млрд руб. Президент ассоциации, совладелец «Ростсельмаша» Константин Бабкин ранее в ходе Российского агротехнического форума рассказал, что за первые восемь месяцев этого года российские производители продали 1408 зерноуборочных комбайнов на 19,9 млрд руб. с НДС, что на 45,6% в физическом и на 48,7% в денежном выражении меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Продажи тракторов сократились на 38,6% в штуках, до 1712 единиц, и на 37,2% в деньгах, до 21,3 млрд руб. В этом году «» уменьшит производство сельскохозяйственной техники на 30% по сравнению с 2024-м, будет выпущено 2,7 тыс. комбайнов и 800 тракторов, почти столько же планируется продать. Кировский завод сократит выпуск сельхозтехники на 20-25% к уровню 2024-го, когда завод произвел 2,8 тыс. единиц техники, ранее писал «».

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2025

Журнал

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2025
Залежи распашут. Какие площади можно вернуть в сельскохозяйственный оборот

«Агротехника и технологии»

Залежи распашут. Какие площади можно вернуть в сельскохозяйственный оборот
«Агроинвестор» №10, октябрь 2025

«Агроинвестор»

«Агроинвестор» №10, октябрь 2025
Ставка давит на инвестиции. Какие макроэкономические факторы сдерживают рост агросектора

«Агроинвестор»

Ставка давит на инвестиции. Какие макроэкономические факторы сдерживают рост агросектора
Зерно останется малодоходным. Хороший урожай не позволит ценам сильно расти

«Агроинвестор»

Зерно останется малодоходным. Хороший урожай не позволит ценам сильно расти