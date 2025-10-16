Денис Мантуров: продажи сельхозтехники растут

Продажи комбайнов «Ростсельмаш» после падения отгрузок на 50% в первом полугодии, в августе вышли в небольшой плюс «Ростсельмаш»

Негативные тенденции, связанные с падением спроса на сельхозтехнику, которые нарастали с конца прошлого года, удалось сломить. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства. «Начиная с июня текущего года мы месяц к месяцу фиксируем рост продаж российской техники, причем в августе объемы реализации превысили аналогичные показатели прошлого года», — отметил он.



В частности, продажи комбайнов «Ростсельмаш» после падения отгрузок на 50% в первом полугодии, в августе вышли в небольшой плюс на уровне 1,7%, а по оперативным данным сентября, объемы превысили прошлогодние значения почти на 45%, рассказал Мантуров. «Хорошая динамика по прицепной и навесной технике. По тракторам с учетом волатильности и сезонности рассчитываем на улучшение ситуации к концу года», — добавил он.



По словам первого вице-премьера, в целом по всей номенклатуре сельхозтехники отмечается постепенное смягчение просадки темпов отгрузок. Стабилизировать ситуацию удается за счет комплексного применения механизмов поддержки спроса. Так, на «Программу 1432» (субсидирование продаж техники со скидкой) в этом году предусмотрено 10 млрд руб. «Правительство упростило правила предоставления субсидий. Отдельно увеличили размер скидки и выделили сублимиты на технику, не защищенную утильсбором, а также на нишевую и дорогостоящую технику для селекции», — пояснил Мантуров.



Также действует новый инструмент льготного лизинга через облигации «ДОМ.РФ», уже реализовано свыше 300 единиц техники. «Не меньший объем запланирован по поставкам аграриям за счет докапитализации “Росагролизинга”, а Минпромторг передал в капитал “Росагролизинга” 4,3 млрд руб.», — добавил Мантуров. Он подчеркнул, что спрос на лизин увеличился благодаря льготной ставке максимум в 12%.



«Отдельно вместе с ФАС внимательно отслеживаем цены на сельхозтехнику. Ведется регулярный мониторинг. Претензий от покупателей на сегодняшний день не поступало, — сказал в ходе совещания Мантуров. — Отмечу, что в рамках “Программы 1432” все цены на российскую технику заранее фиксируются и их актуализация проводится раз в год в пределах индекса цен производителей. Предельные цены также зафиксированы в балансе приобретения и производства российской и белорусской техники на период 2025—2030 годов».



По данным ассоциации «Росспецмаш», отгрузка отечественной сельхозтехники на внутренний рынок в январе — июле (последние доступные данные) в годовом выражении снизились на 30,2% до 89,4 млрд руб. Президент ассоциации, совладелец «Ростсельмаша» Константин Бабкин ранее в ходе Российского агротехнического форума рассказал, что за первые восемь месяцев этого года российские производители продали 1408 зерноуборочных комбайнов на 19,9 млрд руб. с НДС, что на 45,6% в физическом и на 48,7% в денежном выражении меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Продажи тракторов сократились на 38,6% в штуках, до 1712 единиц, и на 37,2% в деньгах, до 21,3 млрд руб. В этом году «Ростсельмаш» уменьшит производство сельскохозяйственной техники на 30% по сравнению с 2024-м, будет выпущено 2,7 тыс. комбайнов и 800 тракторов, почти столько же планируется продать. Кировский завод сократит выпуск сельхозтехники на 20-25% к уровню 2024-го, когда завод произвел 2,8 тыс. единиц техники, ранее писал «Агроинвестор».



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

