Крупнейшие производители сократят выпуск сельхозтехники

В этом году «Ростсельмаш» уменьшит производство сельскохозяйственной техники на 30% по сравнению с 2024-м, пишут «Ведомостям» со ссылкой на совладельца компании Константина Бабкина. По его словам, будет выпущено 2,7 тыс. комбайнов и 800 тракторов, почти столько же планируется продать. В прошлом году «Ростсельмаш» выпустил 3,2 тыс. комбайнов и 1,1 тыс. тракторов. Из-за падения продаж сельхозтехники с августа предприятие работает три дня в неделю и уменьшило инвестиции. Представитель Кировского завода сказал изданию, что предприятие по итогам года сократит выпуск сельхозтехники на 20-25% к уровню 2024-го, когда завод произвел 2,8 тыс. единиц техники.



Ранее в ходе конференции «Агроинвестор: PRO растениеводство» эксперты и участники рынка обсуждали ситуацию на рынке сельхозтехники. По данным ассоциации «Росспецмаш», продажи российской сельхозтехники на внутреннем рынке в январе-июле сократились на 30,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 89,4 млрд руб. Ситуация на рынке сельхозтехники не самая благоприятная, несмотря на то что технику, которую сегодня производят российские компании, уже более умная, более мощная и работоспособная, чем ранее, отметила директор ассоциации Алла Елизарова. «За последние семь месяцев мы видим по большей части сегментов отрицательную динамику продаж. Это связано с низкой доходностью сельхозпроизводителей», — пояснила она. Так, за упомянутый период относительно 2024 года объемы отгрузок зерноуборочных комбайнов снизились на 50%, сельхозтракторов — на 37,5%, пресс-подборщиков — на 29,5%. При этом на 45,3% увеличились отгрузки машин для внесения удобрений. «Звучит красиво, но если мы посмотрим в штуках, то за семь месяцев прошлого года было реализовано 159 единиц техники, в этом году — 231 единица», — уточнила глава «Росспецмаша».



Сельхозпроизводители сегодня находятся в ситуации ценовых ножниц: цены на продукцию падают, а на средства производства — растут, подтвердил заместитель гендиректор агрохолдинга «Аеон Агро» Дмитрий Гарнов. Второй большой фактор, который сдерживает закупки — это очень высокая ключевая ставка, из-за которой проценты по коммерческим кредитам достигают около 25%. К тому же качество российской техники, несмотря на то что производители совершенствуют предлагаемые решения, пока еще уступает технике, предлагаемой всемирно известными компаниями, добавил он.



Елизарова отметила, что сельхозтехника подорожала из-за роста затрат производителей, при этом некоторые компании — члены Ассоциации продают технику с нулевой рентабельностью, чтобы не останавливать заводы и сохранять рабочие места. В итоге мощности машиностроительных предприятий недозагружены, что приводит к тому, что часть из них уже работают три-четыре дня в неделю, а значит, зарплаты сотрудников, в том числе в регионах, снижаются, как и количество работников. «В то же время, заводы не останавливают свое производство, разработку новых видов техники. Они продолжают совершенствовать свои решения», — подчеркнула Елизарова. Более того, компании максимально стараются сохранить тех сотрудников, которые сейчас есть на предприятиях.



Чтобы ситуация в сельхозмашиностроении улучшилась, в первую очередь у аграриев должны быть возможности для обновления парка, покупки новой техники, наращивания мощностей, отметила Елизарова. Важным подспорьем как для производителей техники, так и для аграриев является господдержка. Директор Краснокамского ремонтно-механического завода Дмитрий Теплов напомнил, что, когда программа 1432, позволяющая покупать агротехнику со скидкой, стала доступна для аграриев, рост отгрузок доходил до 30% в год. Это позволяло предприятиям разрабатывать огромное количество моделей, модификаций сельхозтехники, улучшать ее. Елизарова отметила, что в этом году были запущены новые программы льготного лизинга через Дом.РФ и «Росагролизинг», что позволило хоть и не столь значительно, но все же оживить рынок и остановить резкое падение закупок техники. Директор Департамента стратегических инициатив и взаимодействия с государственными структурами «Росагролизинга» Иван Кабаев уточнил, что компания в мае этого года снизила ставку по льготному лизингу с 15,75% до 6-12%, и с июля по август спрос на лизинг техники был даже выше, чем в тот же период годом ранее.



Сейчас единственная возможность для агрария что-то обновить — это взять технику в льготный лизинг, подтвердил Гарнов, обратов внимание, что этот механизм распространяется не все необходимое аграриям оборудование и технику.



У «Росагролизинга» в прошлом году поставки росли. «Это был рекордный для нас год. Мы по льготной программе поставили техники на 88 млрд руб., а всего поставили техники на 118 млрд руб., почти 18 тыс. единиц» - поделился Кабаев. Но это было обусловлено тем, что до октября 2024-го компания предлагала лизинг под 6% годовых. «Даже когда ключевая ставка увеличилась до 21%, мы все еще давали беспрецедентные льготные условия в 6%. В октябре, по настоянию Минфина и Минсельхоза, мы были вынуждены эту ставку поднять до 3/4 от “ключа”, то есть до 15,75%. И мы, конечно, увидели сокращение интереса и спроса», — рассказал он. Сейчас «Росагролизинг» в среднем старается предлагать льготный лизинг под 10%. Кабаев отметил, что снижение закупок сельхозтехники влияет в целом на АПК и перспективы производства аграрной продукции, а значит, и достижение целевых показателей роста производства и экспорта.



