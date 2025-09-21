Самое интересное за неделю с 15 по 21 сентября

Pixabay

Международный совет по зерну повысил прогноз урожая пшеницы в России

Международный совет по зерну (МСЗ) в сентябрьском обзоре повысил прогноз урожая пшеницы в России с 83,7 млн т до 85 млн т (без учета Крыма и новых регионов). Прогноз сбора всего зерна увеличен со 122,1 млн т до 122,3 млн т. При этом прогноз экспорта российской пшеницы остался без изменений — 43,6 млн т, зерновых в целом — понижен с 52,4 млн т до 51,1 млн т.



Павел Косов: «Российская сельхозтехника ничем не хуже иностранной»

Тренд снижения спроса на сельскохозяйственную технику не мог не отразиться на рынке лизинга. Однако с начала 2025 года «Росагролизинг» заключил около 8 тыс. договоров на поставку более чем 10 тыс. единиц техники стоимостью свыше 67 млрд руб. О том как компания преодолевает негативные тренды в интервью «Агроинвестору» рассказал генеральный директор «Росагролизинга» Павел Косов.



Цены на рис за год снизились почти вдвое

Цена на рис-сырец за последний год снизилась почти вдвое. Так, в третьей декаде августа она составила 24 руб./кг, опустившись на уровень сентября 2021 года. «Хотя, по нашей информации, отдельные хозяйства, чтобы освободить зернохранилища под уборку нового урожая в августе продавали зерно риса даже по 16-18 руб./кг», — рассказал «Агроинвестору» ведущий аналитик Национального рисового союза (НРС) Валерий Ладатко.



ВЦИОМ: всего 10% россиян знают об использовании ИИ в сельском хозяйстве

Всего 10% россиян, по собственным оценкам, хорошо знают о том, что в сельском хозяйстве применяют технологии искусственного интеллекта (ИИ), следует из результатов опроса Аналитического центра ВЦИОМ в партнерстве с «Агропромцифрой». Среди возрастных групп больше всего (17%) знают об этом в «поколении цифры» (2001 года рождения и младше). Впервые слышат о том, что в отрасли применяется ИИ, 42% участников опроса, больше всего таких респондентов (48%) среди младших миллениалов (1992-2000 годы рождения). При этом среди сельских жителей процент тех, кто ничего не знает о применении ИИ в агросекторе, достигает 47%, тогда как среди столичных жителей таких 35%.



Средняя текущая урожайность подсолнечника снизилась почти на треть

Урожайность подсолнечника на 15 сентября в среднем составляла 12,3 ц/га против 17 ц/га годом ранее, всего пока убрано порядка 14% от площадей культуры, пишет поле.рф со ссылкой на руководителя аналитического центра Ruseed Маргариту Свищеву. Она также уточнила, что наибольшее падение продуктивности подсолнечника наблюдается в Южном федеральном округе и на новых территориях: в Ростовской области урожайность составляет 8,5 ц/га, в Краснодарском крае — 13,6 ц/га, в ДНР — 4,9 ц/га. При этом в ряде регионов (Пензенская, Брянская, Волгоградская области, а также Татарстан и Адыгея) урожайность подсолнечника демонстрирует более высокие показатели и способна частично компенсировать южные потери.



Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и директор компании «Пит-Продукт» (группа «Черкизово») Игорь Орлов подписали соглашение о реализации нового проекта. Агрохолдинг расширит производство хамона и сыровяленых колбас в Кировском районе области. Инвестиции в проект составят 1,27 млрд руб., запустить его планируется в 2026 году.



«Брянский сад» увеличит сбор яблок более чем в пять раз

«Брянский сад», крупнейшее садоводческое хозяйство региона, до конца октября планирует собрать около 4 тыс. т яблок шести зимних сортов — в 5,3 раза больше, чем осенью 2024-го, сообщили «Агроинвестору» в компании. Такое увеличение урожая объясняется природными аномалиями прошлого года: возвратными майскими заморозками и засухой в августе, которые привели к рекордно низкому валовому сбору плодовых культур в ЦФО.



