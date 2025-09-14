Самое интересное за неделю с 8 по 14 августа

Pixabay

Официальная оценка урожая зерновых в 2025 году остается на уровне 135 млн т, 105 млн т уже собрано. Об этом сказал вице-премьер Дмитрий Патрушев на совещании, посвященном ходу сезонных-полевых работ. «По информации Минсельхоза, сезонные полевые работы идут в соответствии с графиком и в целом штатно», — отметил он. В то же время российские аналитики продолжают повышать свои прогнозы сбора. Так, Институт конъюнктуры аграрного рынка увеличил оценку валового сбора пшеницы на 1 млн т, до 87 млн т, всего зерна — на 2,2 млн т, до 135 млн т. Аналитический центр «СовЭкон», повысивший в понедельник свой прогноз по сбору пшеницы на 0,7 млн т, до 86,1 млн т, в среду обновила его, увеличив еще на 1,1 млн т, до 87,2 млн т.



В России фиксируется перепроизводство куриного яйца

За год куриные яйца первой категории подешевели на 26,5%, до 53,3 руб. за десяток (цены производителей), второй категории — на 31,9%, до 26,5%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Минсельхоза на 3 сентября. Снижение стоимости яиц происходит после периода бурного удорожания в 2023—2024 годах на фоне падения производства, которое было вызвано в том числе эпидемиологическими факторами. Однако уже в январе-июле их выпуск увеличился на 6,3% год к году, до 23,18 млрд штук, следует из данных Росстата. В результате производство яиц уже достигает более 120% от внутреннего потребления, сказал изданию управляющий директор Центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинга» Дмитрий Краснов. Именно с ростом предложения эксперт связывает текущее снижение цен на эту продукцию, поясняя, что спрос не увеличивается так же быстро.



Минсельхоз в следующем году сохранит поддержку агроэкспорта, об этом сказал заместитель министра сельского хозяйства Максим Маркович на конференции «Меры повышения конкурентоспособности российских экспортеров продукции АПК», организованной агроведомством и федеральным центром «Агроэкспорт».



Компания « ПроЗерно

Аналитическая компания «ПроЗерно» повысила прогноз сбора зерновых и зернобобовых культур до 136 млн т без учета новых регионов и до 140 млн т — с ними. Об этом гендиректор компании Владимир Петриченко сказал на форуме «Зерно Сибири». В том числе урожай пшеницы может составить 87-88 млн т, ячменя — 19,4 млн т, кукурузы — 14,3 млн т. В августе компания повышала прогноз урожая зерновых и зернобобовых со 130,3 млн т до 131,3 млн т (без учета новых регионов, прогноз по ним был понижен с 4,2 млн т до 3,58 млн т).



Только 13% выпускников аграрных вузов идут работать в АПК

По информации Минсельхоза, сейчас в сельском хозяйстве работает 6,4 млн человек. «Мы стараемся каждый год считать, как мы теряем людей или увеличиваем их количество. Пока мы, к сожалению, их теряем», — рассказала глава ведомства Оксана Лут в ходе пленарного заседания «Перезагрузка аграрного образования: синергия науки, образования и бизнеса», которое прошло в Ставропольском ГАУ. Несмотря на то, что в агроотрасли за последние два года существенно увеличилась зарплата, в сельском хозяйстве тяжело работать. «Поэтому люди ищут, где выше зарплата и где попроще существовать», — отметила министр. В связи с тем, что, согласно задачам государства, необходимо наращивать производство и экспорт продукции АПК, отрасли необходимо больше специалистов. В то же время, сегодня, по подсчетам Минсельхоза, проведенным на основе информации, полученной от вузов, только 13% выпускников профильных высших учебных заведений идет работать в АПК.



Компания «Русский лосось» возобновила поставки рыбы

Компания «Русский лосось» (Мурманская область), остановившая производство в 2015 году, приступила к забою морской форели и начала первые поставки рыбопродукции в Москву и Санкт-Петербург, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании. Объем первой партии составил 1 тыс. т. В перспективе также планируется возобновить поставки товарного атлантического лосося. Компания уже начала переговоры с крупнейшими торговыми сетями и поставщиками.



В строительство «Донбиотеха» уже вложено более 14 млрд рублей

В «Донбиотех» — волгодонский завод по глубокой переработке зерна — уже вложено более 14 млрд руб., сейчас на площадке продолжаются строительно-монтажные работы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Мсельского хозяйства и продовольствия Ростовской области. Всего инвестиции в проект оцениваются в 34,6 млрд руб. По планам, после запуска предприятия в 2027 году, его мощность должна составить 90 тыс. т лизина.



