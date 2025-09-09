В строительство «Донбиотеха» уже вложено более 14 млрд рублей

Весь объем инвестиций в проект оценивается в 34,6 млрд рублей vestnikapk.ru

В «Донбиотех» — волгодонский завод по глубокой переработке зерна — уже вложено более 14 млрд руб., сейчас на площадке продолжаются строительно-монтажные работы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Мсельского хозяйства и продовольствия Ростовской области. Всего инвестиции в проект оцениваются в 34,6 млрд руб. По планам, после запуска предприятия в 2027 году, его мощность должна составить 90 тыс. т лизина.



Ранее «Агроинвестор» сообщал, что компания «Русский водород», которая весной 2023 года купила недостроенный завод «Донбиотех» за 7 млрд руб., намерена достроить предприятие и запустить его в 2026-м. «На предприятии будет установлено высокотехнологичное оборудование с использованием технологии ведущей биотехнологической компании мира. Аналогичных "Донбиотеху" производств в России нет», — говорил гендиректор «Русского водорода» Эдуард Давыдов (цитата по сайту правительства Ростовской области).



Изначально завод «Донбиотех» планировалось ввести в эксплуатацию в Волгодонске в 2014 году, но сроки неоднократно переносились. В 2018-м из-за финансовых проблем реализацию проекта остановили. Летом 2020-го стало известно, что его хотят достроить, но проект подорожал на 12 млрд руб., до 27 млрд руб. из-за изменения технологии и увеличения мощности предприятия. В ноябре того же года сообщалось, что работы на предприятии возобновят, и в первой половине 2023-го они должны завершиться. На тот момент строительная готовность завода составляла 83%. Однако в 2021 году ООО «Донбиотех» было признано банкротом.



По словам президента Ассоциации предприятий глубокой переработки зерна Олега Радина, работы над строительством завода «Донбиотех» идут по плану, и предприятие должно быть запущено в первом квартале 2027 года. Однако к моменту его выхода на рынок конъюнктура может быть «очень своеобразной» из-за «торговой войны» между США, КНР и ЕС. Так, объясняет эксперт, экспорт китайских пищевых ингредиентов, в том числе лизина, ограничен, в результате чего КНР поставляет его в Россию по крайне низкой цене. Это, в свою очередь, привело к снижению закупочных цен на отечественную аминокислоту — она снизилась со 180 тыс. руб./т до 110 тыс. руб./т.



Если такая конъюнктура сохранится, то предприятию, только вышедшему на рынок, скорее всего, придется столкнуться со сложностями и увеличением сроков окупаемости. Кроме того, продолжает Радин, сейчас на российском рынке представлен не только китайский лизин, но и отечественный, и вряд ли российские компании отдадут своих клиентов новому производителю. «Видимо, после его запуска всему отраслевому сообществу нужно будет выходить с инициативой о квотировании импорта, чтобы поддержать отечественного производителя», — прокомментировал Радин «Агроинвестору». Впрочем, продолжает эксперт, и в Китае за эти 1,5-2 года ситуация может измениться — в стране активно закрываются старые предприятия, а на замену им приходят современные и крупные. «Возможно, они и сами ограничат объем экспорта, но, учитывая их масштабы, это все же маловероятно», — заключил Радин.



