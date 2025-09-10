Компания «Русский лосось» возобновила поставки рыбы

«Русский лосось» планирует довести объем производства до 20 тысяч тонн продукции в год Pixabay

Компания «Русский лосось» (Мурманская область), остановившая производство в 2015 году, приступила к забою морской форели и начала первые поставки рыбопродукции в Москву и Санкт-Петербург, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании. Объем первой партии составил 1 тыс. т. В перспективе также планируется возобновить поставки товарного атлантического лосося. Компания уже начала переговоры с крупнейшими торговыми сетями и поставщиками.



«Русский лосось» планирует довести объем производства до 20 тыс. т продукции в год. У нее четыре морских садковых комплекса и свой флот. Также в октябре 2023 года компания запустила в Печенгском округе Мурманской области фабрику по забою и переработке атлантического лосося. Инвестиции в проект составили 1,1 млрд руб. Производительность комплекса — до 15 тыс. т готовой продукции в год.



В марте прошлого гола компания сообщала, что заключила соглашение с Кольской АЭС и администрацией города Полярные Зори о строительстве предприятия по выращиванию посадочного материала радужной форели и атлантического лосося (смолта). «Реализуемый проект обеспечит посадочным материалом собственные рыбоводные фермы “Русского лосося”, и сможет участвовать в программе воспроизводства биологических ресурсов — выпускать мальков в реки Мурманской области», — отмечала компания. Мощность проекта — 4 млн мальков в год, плановые инвестиции — до 2 млрд руб.



«Компания “Русский лосось” продолжает системную работу, ориентированную на доступность качественной красной рыбы на российском рынке», — отметил гендиректор компании Алексей Казьмин. Президент Владимир Путин ранее в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума отметил, что Россия пока не дотягивает до норм Минздрава по потреблению рыбы, и в этом направлении есть над чем работать. Среднее потребление составляет около 23-23,5 кг на человека в год при норме в 28 кг, привел данные он.



Компания «Русский лосось» основана в 2005 году, ранее она входил в ГК «Балтийский берег». Производство на площадках компании было остановлено в 2015 году после массовой гибели рыбы, убытки оценивались более чем в 1,5 млрд руб. В 2016 году акционеры компании инициировали ее банкротство, суд признал компанию несостоятельной. Через три года «Русский лосось» возобновил деятельность после заключения мирового соглашения с кредиторами, а также перехода юрлица и производственных предприятий под контроль Сбербанка. В апреле 2022-го владельцем стало ООО «Биоресурс».



